728 SEVENTOEIGHT歲末舉行聖誕粉絲同樂會「化身聖誕小精靈」 現場打造成「耶誕禮物派對」

728 SEVENTOEIGHT隊長麒文（中）與成員美祥M（右二）明年上半年高唱從軍樂。（天空娛樂提供）

728 SEVENTOEIGHT趁歲末在北、中、南3地舉行聖誕粉絲同樂會，6位成員化身「聖誕小精靈」，將現場打造成「耶誕禮物派對」。他們除了演唱應景耶誕曲〈Last Christmas〉（Ariana Grande版本），還首次以小分隊形式表演，哥哥組與「平均18歲」組各展不同魅力，透過近距離互動遊戲送出手繪狗狗插畫、限量小卡等貼心禮物。六人也結合公益，每張門票部分收入（72.8元）捐給流浪動物之家，並親自到狗園打掃、餵食、探望浪浪，讓粉絲與他們一同感受節日溫暖。

高雄場的最大驚喜在尾聲揭曉：隊長麒文與成員美祥M正式宣布將於明年上半年入伍。麒文抽中海軍陸戰隊，美祥M則抽到陸軍，雖讓粉絲既驚訝又不捨，但兩人強調會好好準備、沉澱自己，服役四個月後以更成熟的姿態回歸舞台。麒文還透露抽籤當下完全嚇歪，但轉念後開始期待這段人生經歷，而美祥M則表示會帶著「想念EECH的心」面對服役；麒文甚至幽默計畫讓團員幫他剃光頭當作送行禮物，顯示團員間深厚互動。

728 SEVENTOEIGHT舉行聖誕粉絲同樂會，隊長麒文（左二）在練習時不慎摔倒導致下背肌挫傷。（天空娛樂提供）

同樂會籌備期間，隊長麒文在練習時不慎摔倒導致下背肌挫傷，原定11月22日的台中場因此順延至明年1月；受傷後麒文第一時間向粉絲致歉，並坦言「一開始沒辦法參與團體排練，非常不安」，但團員們給予信心與照顧。他仍不忘以隊長身分叮嚀大家同時照顧身心健康。美祥M、EXXI义翔、學駿、D’OM、JAGGER柏佑輪番化身「最佳後援」，幫忙搬重物、攙扶行走、調整排練強度，甚至全程關注冰敷和退熱貼使用，確保麒文安全。這段共患難的過程，讓團隊凝聚力與兄弟情誼在舞台背後展露無遺。

728 SEVENTOEIGHT與歌迷大合照（天空娛樂提供）

除了小分隊表演帶來新鮮感，哥哥組演唱《獵魔女團》中Saja Boys的〈Your Idol〉展現成熟魅力，平均18歲組重新演繹Chris Brown〈Party〉，學駿首次挑戰舞台RAP，為了不拖累團員還放棄吃飯、加班練舞。整場同樂會不僅提前讓粉絲感受聖誕氛圍，也藉由即將入伍的消息與成員互動留下難忘回憶，象徵728 SEVENTOEIGHT對粉絲的承諾與成長，也展現團員間互相扶持、共度挑戰的深厚羈絆。

