728 SEVENTOEIGHT聖誕暖心做公益！無預警宣布2成員明年入伍

男團「728 SEVENTOEIGHT」趁著歲末年終，於全台北中南三地開趴陪粉絲提前狂歡，14日在首站高雄場上，搖身一變為「聖誕小精靈」的6位大男孩滿足粉絲願望，把整場同樂會變成「耶誕禮物派對」，特別祭出五大限定驚喜當成「耶誕禮物」寵粉；當中不僅翻唱應景耶誕歌〈Last Christmas〉當成限定曲目，還首次以小分隊方式分為「哥哥組」、「平均18歲」兩組表演來分庭抗禮。此外，他們也公布隊長麒文及成員美祥，將於明年上半年去當兵。

728 SEVENTOEIGHT舉辦聖誕同樂會。（圖／天空娛樂提供）

728 SEVENTOEIGHT在聖誕粉絲同樂會上，首次以小分隊的形式表演，由年紀稍長的麒文、美祥、义翔組成「哥哥組」，三人特別取了「撒嬌Boys」當團名表演《獵魔女團》中Saja Boys的歌曲〈Your Idol〉；而柏佑、學駿與D’OM則組成「平均18歲」重新演繹西洋歌手Chris Brown的嘻哈舞曲〈Party〉，為此學駿還第一次在舞台上挑戰唱RAP，讓他備感壓力，擔心拖累成員的他還放棄吃飯時間，單獨一人在練舞教室加強練唱，「為了重新磨合舞台感與定位花了很多時間，但也因為這樣，讓我更了解不同面向的自己。」

728 SEVENTOEIGHT隊長麒文、成員美翔宣布明年入伍。（圖／天空娛樂提供）

隊長麒文在此次同樂會籌備期間，因為練習過程中不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂於11月22日舉辦的台中場不得不順延至明年1月18日舉行；消息曝光後讓不少粉絲相當心疼，對此麒文也第一時間向粉絲致歉，並透露目前正積極復健中，「真的很抱歉讓大家擔心，也帶來不便，受傷當下其實很不安，因為一開始沒辦法參與團體排練，但團員們給了我很多信心與照顧，讓我感受到滿滿的愛。」

此外6人搭配耶誕溫馨氣息及自身吉祥物「狗狗」的主題，結合公益暖心企劃，透過每張門票部分收入捐獻給浪浪做愛心，與粉絲一同在聖誕佳節冬日送暖，可說別具意義。高雄場上驚喜連發的他們，最後更無預警拋出震撼級「彩蛋」，一舉公布隊長麒文及成員美祥，將於明年上半年高唱從軍樂的計畫。

