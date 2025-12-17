728 SEVENTOEIGHT驚喜從軍去 麒文神之手籤王海陸 美祥M陸軍不用擔心我們很快就回來

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】男團728 SEVENTOEIGHT趁著歲末年終全台北中南三地開趴陪粉絲提前狂歡，(12/14)首站高雄場上搖身一變為「聖誕小精靈」的六位大男孩滿足粉絲願望，把整場同樂會變成「耶誕禮物派對」，特別祭出五大限定驚喜當成「耶誕禮物」寵粉；當中不僅翻唱應景耶誕歌〈Last Christmas〉(Ariana Grande版本)當成限定曲目，還首次以小分隊方式分為「哥哥組」、「平均18 歲」兩組表演來分庭抗禮，再加上透過近距離互動遊戲送出親手準備手繪狗狗插畫、限定小卡等多重貼心小禮，可說誠意十足！此外六人搭配耶誕溫馨氣息及自身吉祥物「狗狗」的主題推出結合公益暖心企劃，透過每張門票部分收入捐獻給浪浪做愛心，與粉絲一同在聖誕佳節冬日送暖，可說別具意義！高雄場上驚喜連發的他們最後更無預警拋出震撼級「彩蛋」，一舉公布隊長麒文及成員美祥兩位成員將在明年上半年高唱從軍樂的計畫，讓這場見面會不只甜度爆表，更充滿成長與承諾的重量，成為728 SEVENTOEIGHT與粉絲之間最難忘的聖誕回憶！

728 SEVENTOEIGHT聖誕粉絲同樂會竟成「紅白大對抗」，耗時兩個月、親手參與節目發想的六人把現場當成2025年終總成果發表火力全開，六人不但精選出道至今曾經表演及發行過的曲目大秀唱跳功力，並首次展現主持才華「一分為三」分組為三段節目串場帶氣氛，其中JAGGER柏佑與學駿兩人特別取了柏學多聞」作為搭檔名稱，結果被其他團員猛「吐嘲」稱為「哈哈傻瓜蛋」組合，兩人不但不以為意還加碼搞笑，JAGGER柏佑笑說：「我跟學駿一搭一唱很有火花也很有笑點，被哥哥們當傻瓜蛋很OK！」除了分組主持，六人還首次以「小分隊」的形式在同樂會上表演分庭抗禮，當中由年紀稍長的麒文、美祥M、EXXI义翔組成「哥哥組」，三人特別取了「撒嬌Boys」當團名表演《獵魔女團》中Saja Boys的歌曲〈Your Idol〉，以其反差萌唱展現不同於以往的成熟魅力；而JAGGER柏佑、學駿與D’OM則組成「平均18歲」重新演繹西洋歌手Chris Brown的嘻哈舞曲〈Party〉，為此學駿還第一次在舞台上挑戰唱RAP，

讓他備感壓力，擔心拖累成員的他還放棄吃飯時間，單獨一人在練舞教室加強練唱，「為了重新磨合舞台感與定位花了很多時間，但也因為這樣，讓我更了解不同面向的自己。」。

▲728 SEVENTOEIGHT辦聖誕同樂會高雄站大展舞技(右起：EXXI义翔、學駿、美祥M、AGGER柏佑、麒文、D’OM)（天空娛樂提供）

而隊長麒文在此次同樂會籌備期間因為練習過程中不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂11/22 舉辦的台中場不得不順延至明年 1/18 舉行；消息曝光後讓不少 EECH 相當心疼，對此麒文也第一時間向粉絲致歉，並透露目前正積極復健中，「真的很抱歉讓大家擔心，也帶來不便，受傷當下其實很不安，因為一開始沒辦法參與團體排練，但團員們給了我很多信心與照顧，讓我感受到滿滿的愛。」即便身體尚在恢復期，麒文仍不忘以隊長身分叮嚀大家要同時顧好身體與心理狀態，展現責任感，而團員們也輪番化身「最佳後援」，美祥M直言比起演出進度，更在意麒文是否能安心休養，甚至主動幫忙搬重物、攙扶行走；EXXI义翔則表示大家在訓練與生活上彼此提醒、分擔，調整排練強度，只求全員健康完成每一場演出；學駿更暖心強調「舞台可以等，但成員的健康不能賭」。JAGGER柏佑補充，「目前麒文狀況已明顯好轉，團隊也適度調整隊形與演出內容」；D’OM則當起「貼心忙內」全程緊盯麒文在訓練時的一舉一動，擔心他冰敷太過刺激，還特別準備退熱貼以備不時之需。團員們因為隊長麒文受傷反而更激起團魂凝聚向心力一同共患難，患難與共的過程，可說展現舞台背後最真摯的兄弟情誼。

而除了以小分隊表演給足歌迷驚喜，728 SEVENTOEIGHT更為聖誕粉絲同樂會精心準備應景曲目，特別選唱經典耶誕神曲〈Last Christmas〉，用溫暖歌聲替現場堆疊滿滿節慶氛圍。團員坦言，這次演出最大挑戰在於和聲磨合與情緒層次的拿捏，希望能把最舒服、最療癒的狀態獻給台下的 EECH，也預告未來還會持續準備不同驚喜，回饋一路相伴的粉絲。談到聖誕節回憶，六位成員們特別分享各自最難忘的片段，從與家人朋友交換禮物、在宿舍一起佈置聖誕樹、煮聖誕大餐，到第一次在舞台上與粉絲共度節日，每個人都感受到前所未有的儀式感與溫度；其中隊長麒文許願能在聖誕節收到多年來始終換不到夢想中的圍巾禮物，而JAGGER柏佑則對先前耶誕節曾收到「刷馬桶三件組」禮物印象深刻，至於學駿則分享學生時期因為運動員生涯關係，讓他過去幾乎與聖誕節無緣。 而今年的聖誕節對728 SEVENTOEIGHT 而言可說別具意義，不僅能趁著節日前夕與粉絲及團員共聚一堂提前慶祝聖誕，更以此期許未來每一個重要節日都能繼續為 EECH 製造驚喜與感動。

▲左起EXXI义翔、美祥M、麒文組小分隊與弟弟組比拚（天空娛樂提供）

值得一提的是， 把狗狗當成吉祥物的728 SEVENTOEIGHT這次配合聖誕粉絲同樂會溫馨氣氛，愛狗的他們不忘做愛心，特別推出結合公益暖心企劃，透過每張門票部分收入(一張票捐獻72.8元)捐獻給流浪動物之家，與粉絲一同在聖誕佳節冬日送暖；此外，六人更把愛心化為實際行動「把愛傳出去」，前陣子還去狗園打掃、探望浪浪，其中在團體中是「柴犬」代表的美祥M笑說自己從小就被大家講有「狗狗相」，這次去狗園的途中甚至還被一隻叫「大哥」的狗狗帶路，讓他當下更確定「牠們真的需要我們」，也忍不住自掏腰包再加碼捐款；而EXXI义翔則以看似酷卻黏人的「雪納瑞」自比，他分享這次去狗園探望時，原本怕生的狗狗竟主動靠過來，還有狗狗「爭寵」搶著被摸，瞬間融化他的心。而對隊長麒文則把法鬥當成本命狗，家中也養著法鬥的他早已把狗狗視為家人，「實際到狗園才知道園區有多大、浪浪有多少，打掃、餵食、安撫情緒、送醫，每一件事都不簡單，園區媽媽每天睡眠甚至不到五小時，真的讓人很心疼。」

高雄場上驚喜連發的728 SEVENTOEIGHT在粉絲同樂會尾聲竟無預警拋出震撼級「終極彩蛋」，讓現場氣氛瞬間翻轉，原來隊長麒文及成員美祥M特別趁著與粉絲團聚的機會，正式宣布將在明年上半年高唱「從軍樂」當兵去！消息一出讓全場EECH 既驚訝又捨不得，麒文透露當兵一事其實已與公司討論許久，「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」，他更分享自己抽籤時意外成「神之手」，「我是第三個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」，他坦言當下回過神後整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷。」，至於抽到陸軍的美祥M則原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他特別現場安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」。

提及入伍前的準備，早已密謀要給團員驚喜的隊長麒文偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」，寵粉的美祥M則表示：「會先準備好『想念 EECH 的心』！也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」。2026年入伍後服役四個月的兩人更一致向粉絲喊話：「不用擔心，我們很快就回來！」，並承諾未來會用更成熟、更有力量的姿態，回到舞台與粉絲再次相見。