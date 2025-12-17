728 SEVENTOEIGHT2成員將入伍 他抽到海陸：震驚到期待

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團728 SEVENTOEIGHT日前舉辦聖誕粉絲同樂會，隊長麒文與成員美祥M宣布將於明年上半年入伍服役。消息一出讓全場粉絲又驚又不捨。

麒文表示：「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他分享抽籤時意外抽中海軍陸戰隊，坦言從震驚到期待，視為難忘的人生經歷。

美祥M不忘安撫粉絲，承諾會好好照顧自己，帶著全新面貌回到舞台。

這次的粉絲同樂會宛如「紅白大對抗」，六位成員耗時兩個月親自參與節目發想，將現場視為2025年年終成果發表，火力全開。他們精選出道以來的代表曲目大秀唱跳實力，並首次展現主持功力，分組擔任三段節目串場。

其中JAGGER柏佑與學駿組成搭檔「柏學多聞」，卻被團員吐槽為「哈哈傻瓜蛋」組合。

兩人不僅不以為意，反而加碼搞笑，JAGGER柏佑笑說：「我跟學駿一搭一唱很有火花，也很有笑點，被哥哥們當傻瓜蛋很OK！」

