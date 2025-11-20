73人頭市話4個月發出近40萬通詐騙電話 台中逮19人
（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市警察局今天宣布查獲詐騙集團勾結二類電信業者，近4個月發話量約40萬通，造成近300人受害、財損超過新台幣3億元，共查獲19人依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
市警局刑事警察大隊科偵隊在偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握以李嫌為首的詐騙集團疑與二類電信業者、網路廣告商勾結從事不法情事，於是報請台中地方檢察署指揮，並會同台北市警察局組成專案小組展開追查。
市警局分析詐團手法，由集團成員投放網路廣告招募國內民眾申辦市話、網路及安裝IPPBX（網路電話交換機）設備，並由二類電信業者提供線路，李嫌再建構地下話務系統服務，提供境外詐騙機房將訊號落地偽裝成本國市話來電詐騙國人。
警方表示，此詐團從控盤首腦、系統商、電信商、廣告商等角色分工相當細膩，可說是近年來破獲相當完整的非法話務系統犯罪組織。
警方清查人頭市話共73門，均已依詐防條例通報電信業者斷話，初步統計近4個月發話量近40萬通、近300名被害人、財損超過3億元，遭詐騙手法以假檢警、假投資、猜猜我是誰為主。
警方指出，8月開始執行4波拘搜行動，共查緝李嫌等19人到案，查扣IPPBX設備50台、現金40萬元、自小客車1輛、虛擬通貨1萬顆USDT及電腦、伺服器主機、手機等贓證物，全案以涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移請台中地方檢察署偵辦，其中2名核心幹部已經台中地方法院羈押禁見，避免更多民眾受害。
市警局刑事警察大隊長紀延熹表示，統計今年10月份台中市受理詐欺案件1961件、財損8億餘元，與去年同期比較，件數下降24.6%、財損金額下降37.7%；與今年9月比較，受理件數下降3.5%，財損下降10.6%。（編輯：陳仁華）1141120
