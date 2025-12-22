73分鐘掌握身分！張文北車發動首波攻擊 北市警偵查全紀錄

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；據了解，張文縱火燒租屋處滅證，到他在北車M7出口犯案，時間經過46分鐘，警方僅花費73分鐘便確認嫌犯身分。

警方調查，19日下午4時53分，張文在公園路租屋處縱火，接著拖著推車離去，下午4時59分，忠西所警員趕抵現場，並撲滅陽台洗衣機火勢，但起火點不只1處，房間也在悶燒，而且張文反鎖房門，警員只好退到屋外，讓消防人員破門進入滅火，火勢也很快被撲滅，同一時間，張文已抵達台北車站M8出口。

廣告 廣告

下午5時23分，張文來到台北車站M7出口B1通道，並脫下連身雨衣完成變裝後，開始丟擲17顆煙霧彈，留下4顆放在推車內，張文也丟了3顆煤油彈，但整個推車瞬間起火，他只好穿上米色外套，連鞋子都來不及換，張文便佯裝成路人逃離現場，犯案過程僅4分鐘。

警方進一步還原偵辦經過，下午5時25分，民眾陸續打電話報案，下午5時31分，忠西所長離開租屋處縱火現場，1分鐘後抵達北車處理攻擊事件，16分鐘內各級長官陸續抵達北車。

警方動員72名制服警員及24名便衣刑警，儘管張文變裝逃離現場，專案小組仍在傍晚6時8分取得張文正臉照片，10分鐘後中山分局提供縱火嫌犯情資，傍晚6時23分，警方重回租屋處查訪房東，傍晚6時38分確認張文身分，僅花費73分鐘。

張文縱火燒毀租屋處後，忠西所警員撲滅陽台火勢。（圖／翻攝畫面）

張文縱火燒毀租屋處後，帶著推車進入M8出口。（圖／翻攝畫面）

張文在M7出口變裝後開始丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文在M7出口變裝後開始丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文在M7出口變裝後開始丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文在M7出口變裝後開始丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文丟完煙霧彈後再度變裝逃逸。（圖／翻攝畫面）

張文丟完煙霧彈後再度變裝逃逸。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

追兇分秒必爭！阻止張文中山站外行兇？ 除非消防、捷運2單位配合

1小時掌握身分！張文三度縱火抓太慢？ 中山警還原偵辦經過

刑事局啟動專案！張文事件引發模仿效應 全台恐嚇留言逾20則

自稱生存遊戲玩家！去年4月開始買裝備 張文策畫時間逾1年半

