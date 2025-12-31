73歲國民影帝安聖基驚傳病危！一度「心跳停止」 韓媒：狀況不太好

73歲的安聖基是韓國國民影帝。翻攝亞洲通信

韓國73歲「國民影帝」安聖基驚傳病危，昨（30日）被緊急送往急診室，目前人在加護病房，據《韓聯社》今報導透露，狀況「並不樂觀」，消息一出震撼韓國演藝圈。

據《韓聯社》今報導，安聖基於前一天下午4點左右在家中進食時不慎噎到，當場倒下，當時一度出現心跳停止狀況，在接受CPR後，緊急被送往住家附近醫院急診室。目前人在加護病房接受治療，狀況相當危急。

安聖基先前在2019年被診斷出罹患血癌，歷經治療後，曾在隔年2020年宣布病情獲控制痊癒，不過後續追蹤發現病情復發，為此中斷演藝活動，專心投入治療與修養。

曾與安聖基搭檔合作多年的資深演員朴重勳，上個月出席個人隨筆集《不要後悔》的出版記者會時，曾被媒體問起「有沒有就出書這件事和安聖基前輩聊過？」當時他曾沉重吐露：「安聖基前輩現在的健康狀況真的不太好。」

5歲就以童星之姿拍電影出道的安聖基，曾獲得8屆百想藝術大賞影帝、5次大鐘獎影帝及2次青龍獎影帝，代表作包括《廣播明星》、《特警冤家》、《斷箭》等經典作品，在韓國影壇占有一席之地。



