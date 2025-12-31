73歲國民影帝驚傳命危！吃飯噎到倒地昏迷 急送加護病房未脫險

娛樂中心／林昀萱報導

多次奪得韓國三大影視獎的韓國「國民影帝」安聖基（안성기）30日驚傳因進食噎到失去意識，被緊急送往醫院搶救，目前仍處於危急狀態在加護病房觀察。消息一出引發外界高度關注，眾人紛紛為他祈福。

現年73歲的安聖基是童星出身，7歲時主演電影《10代的反抗》進入演藝圈，至今拍攝過超過80部電影，多次奪得百想藝術大賞、青龍電影獎、大鐘賞等韓國三大影視獎項，是家喻戶曉的國民影帝。他在在2019年罹患血癌，一度傳出昏倒住院、頭髮掉光等消息讓眾人相當擔心，好在後續治療效果不錯。

安聖基2023年出席野花電影獎，獲頒成就獎。（圖／翻攝自IG @artistcompanyofficial）

綜合韓媒報導，安聖基30日下午於自宅用餐時遭到食物噎住喉嚨，失去意識倒地，醫療人員獲報到場為其進行心肺復甦術（CPR）並將他送往醫院，目前未脫險仍在加護病房觀察中。

