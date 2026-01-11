73歲女清潔員關心廁所旅客竟遭掌摑 北捷支持提告、開罰7500元

北捷板南線府中站日前因女廁內出現長時間使用警訊，一名73歲女性清潔員受站長指示前往關心，卻反遭廁所內的旅客辱罵，甚至動手掌摑。對此北捷公司譴責暴力，表示將協助清潔人員驗傷、提告，並對女子開罰7500元。

事發在8號下午3點多，一名42歲女旅客因為使用廁所超過30分鐘，站長發現長時間使用警示燈亮起後，請清潔人員前往敲門關心，沒想到卻遭女子辱罵、掌摑，導致清潔員左臉鈍傷。

清潔員被打後表示要叫警察，站長見狀也上前協調，沒想到女子大喊說「叫啊我把你告上司法院」，接著再度打清潔員一巴掌。

清潔員被打巴掌。圖／台視新聞

女子事後被警方帶回，依涉嫌傷害罪偵辦。北捷公司強力譴責暴力，也將協助清潔人員驗傷、提告，並對女子依法開罰7500元。

※拒絕暴力 請撥打110

新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

