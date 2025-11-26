73歲婦誤喝農藥 南投醫院連續性血液透析救回一命

（中央社記者吳哲豪南投26日電）73歲失智症婦人，看見裝有液體寶特瓶以為是茶飲喝下，誤食農藥導致有機磷中毒，送南投醫院急救；院方運用連續性靜脈血液透析過濾術，清除體內毒素與矯正酸中毒，救回性命。

衛生福利部南投醫院今天發布新聞稿，一名長期接受腹膜透析治療的73歲婦人，因患有失智症，認知功能受限，看到放在家中角落裝有液體的寶特瓶，因口渴以為是茶飲大口喝下，竟喝下農藥導致嚴重有機磷中毒。

南投醫院說明，家屬將婦人送到急診室救治，當時婦人已出現意識不清、心搏過緩，以及呼吸道分泌物急劇增加等有機磷中毒症狀，醫師研判，光靠腹膜透析已無法處理。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷指出，考量患者中毒後併發休克與乳酸中毒，加上有機磷中毒可能伴隨癲癇發作，醫療團隊使用更為精密的連續性靜脈血液透析過濾術，清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動，救回婦人性命。

南投醫院呼籲，千萬不要使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖，放在兒童與失智長者無法取得處；若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，縮短醫療團隊辨識毒物成分的時間，爭取黃金搶救時效。（編輯：陳仁華）1141126