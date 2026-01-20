73歲嬤病逝…身障兄弟無力幫母辦後事 無血緣的他代盡孝道：請放心走吧

記者張雅筑／彰化報導

彰化一名73歲張姓阿嬤日前因心肺衰竭病逝，留下守護了25年的兩名重度身障兒子，令人鼻酸的是，兩名孩子因臥病在床，竟連送母親最後一程都無能為力。（示意圖，非新聞當事人／資料照）

有一種母愛，是直到呼吸停止的那一刻，仍牽掛著放不下的孩子...彰化73歲張姓阿嬤，在丈夫病逝後，獨自以瘦弱肩膀撐起家計，照顧兩名重度身障的兒子。日前阿嬤因心肺衰竭辭世，令人鼻酸的是，兩個孩子都臥病在床，不僅無法料理媽媽的後事，連送最後一程都是奢望。所幸「十方功德行善團」團長陳永聰接到消息後，二話不說伸出援手，不僅協助籌措全額喪葬費，更親自上香致哀，盼阿嬤可以無牽掛的離開。

張阿嬤的一生，可以說是與命運博鬥的縮影。丈夫早在25年前就過世，獨留她和兩名生活完全無法自理的重度身障兒子，面對殘酷且艱難的現實，阿嬤毫無怨言，她選擇默默地承受和扛起為人母的責任。行善長達30多年的順興汽車中古車行暨聰哥團長蛋黃酥老闆陳永聰，他告訴記者，張阿嬤一家三口過得非常艱苦，阿嬤本身也有疾病在身，所以隨著年歲的增長，長期的操勞終究壓垮了身體，後來母子三人都住進了養護中心裡。

長期幫助社會角落弱勢的「十方功德行善團」團長陳永聰，在得知彰化張姓阿嬤辛勞一生、離世後兩名癱兒卻無力送終的困境後，二話不說伸出援手。他不僅協助兩兄弟籌得9萬元的喪葬費，更親自到彰化殯儀館張阿嬤的小靈堂前，神情肅穆地捻香致哀。陳永聰在靈前叮囑阿嬤放下牽掛，這份「代位送終」的溫情，不僅填補了兒子無法到場的遺憾，更讓這份未竟的母愛，在人間得到了最尊嚴且圓滿的註解。（圖／受訪者提供）

即便自己已臥病在床，但張阿嬤心中掛念的始終不是自己的病痛，而是那兩個年過半百、卻依然像孩子般需要照料的54歲與51歲兒子們。日前，阿嬤因敗血性休克緊急送醫，搶救後仍不幸因心肺衰竭撒手人寰。對一般家庭來說，母喪是哀慟的送別，但對這對身障兄弟來說，卻是「無能為力」的悲劇。

因身障嚴重加上家境清寒，張阿嬤的兩名兒子不僅無法處理繁雜的後事，更因為身體狀況限制，無法親自到靈位前下跪磕頭，見母親最後一面。原本可能清冷孤寂的最後一程，在善心人士協助聯繫長年幫助弱勢的「十方功德行善團」團長陳永聰後，有了轉機，甚至讓整段悲劇有個圓滿和溫暖的結局。

「人生走到最後，最怕的不是沒錢，是沒有人在身旁。」這句感嘆是陳永聰團長近年行善的深刻體悟。近日他不僅助張阿嬤籌措喪葬費，更默默為無人認領的遺體辦理後事，讓清冷的靈堂燃起溫暖微光。陳永聰不忍生命孤寂謝幕，親自到靈前捻香，彌補親人缺席的遺憾。（圖／受訪者提供）

長期投入公益聞名且人稱「聰哥」的陳永聰，在得知張家窘境後，二話不說答應給予協助。陳永聰表示，阿嬤這輩子受的苦，已非言語能形容，現在最需要的是有人能替那兩個無法到場的孩子，好好地送阿嬤走。所以他不僅協助募得9萬元的喪葬費用，更親自到彰化殯儀館張阿嬤的小靈堂前捻香致哀。在肅穆的靈位前，他神情凝重地叮囑，希望阿嬤能放下這輩子的重擔，不再有牽掛與病痛，安心地前往西方極樂世界。

「我們能做的不多，但看到這樣的家庭，如果不幫，心裡真的過不去。」陳永聰感嘆，阿嬤守護了孩子一輩子，這最後一程，社會有責任幫她走得尊嚴。這場沒有至親送終的喪禮，最後因為社會的溫暖介入而充滿了溫度，雖然張阿嬤仍帶著遺憾離開，但透過行善團的雙手，這份未竟的母愛在人間得到了最圓滿的註解。

陳永聰原本只是中古車行老闆，後來疫情間因緣際會開始斜槓做蛋黃酥，沒想到大獲好評，所以近年與家人積極投入製作「聰哥團長蛋黃酥」。每逢假日，他便與太太前往鹿港老街擺攤，為了兼顧生意與行善，經常忙碌至三更半夜。即便雙手勞累，他卻從不喊苦，感性地表示：「看到社會有這麼多艱苦人需要幫助，自己就會想更努力賺錢。」這份蛋黃酥不僅是維持生計的事業，更是他籌措善款、接住弱勢家庭的重要力量。（圖／受訪者提供）

陳永聰謙虛地表示，自己只是集結大家的愛心，盡微薄之力去幫助一名辛苦一輩子的老母親，讓她能走得安心。最後陳也語重心長地說，台灣社會許多角落仍有類似張阿嬤這樣的憾事在發生，「老老照顧」與「弱勢身障」的困境往往隱藏在黑暗中，希望透過這次的分享，能夠起到拋磚引玉的作用，喚起更多社會大眾的關注與善念，讓更多雙溫暖的手，能接住這些在困境中掙扎的生命。

