73歲嬤胃癌免全切！術後摘除26顆淋巴結仍能正常進食

胃癌治療不再只求活命，更要活得好。奇美醫院推動「功能保留胃切除手術」，讓早期胃癌患者免受全胃切除之苦，五年存活率最高達90%，術後還能維持良好飲食品質。

奇美醫院推動「功能保留胃切除手術」，讓早期胃癌患者免受全胃切除之苦。（圖／Photo AC）

65歲蘇女士因解黑便至奇美醫院急診，檢查發現胃部有約10公分巨大腫瘤出血。奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎評估後，確認為惡性度較低的「胃基質瘤」，採幽門保留式胃切除手術，完整移除病灶並保留安全切除邊界，術後兩週恢復正常飲食，目前無不適情形。

73歲陳女士在診所胃鏡檢查發現上半部胃癌。盧致穎考量治療效果與生活品質，安排微創腹腔鏡近端胃切除合併雙瓣重建手術，成功摘除26顆淋巴結，並透過雙瓣重建保留下半部胃部功能。術後三個月胃鏡追蹤顯示吻合口狀況良好，陳女士因保住「半個胃」維持良好生活品質。

廣告 廣告

根據衛生福利部國民健康署統計，2022年台灣新診斷胃癌個案達4，377例，2024年有2，211人因胃癌死亡。（圖／Photo AC）

根據衛生福利部國民健康署統計，2022年台灣新診斷胃癌個案達4，377例，2024年有2，211人因胃癌死亡。盧致穎說明，早期胃癌五年存活率可達75至90%，但第四期存活率低於一成，早期發現是影響預後關鍵。

傳統胃癌手術雖能控制腫瘤，但病人術後常面臨營養不良、貧血、體重下降、傾倒症候群等併發症。盧致穎指出，許多病人腫瘤治好了，卻因嚴重「傾倒症候群」出現飯後暈眩、心悸、腹瀉，變得不敢出門吃飯，促使醫界將目標從「只求存活」推進到「兼顧功能與生活品質」。

奇美醫療財團法人奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎。（圖／奇美醫院）

「功能保留胃切除手術」在確保腫瘤切除乾淨前提下，透過保留較多胃部或關鍵結構，可降低術後併發症發生率。目前常見方式包括「幽門保留式胃切除手術」及「近端胃切除合併重建手術」。盧致穎強調，這類手術在早期胃癌或惡性度較低腫瘤中已被證實具良好安全性，但對微創手術與重建技術有較高專業要求。

盧致穎呼籲，胃癌早期幾乎無明顯症狀，許多人誤以為是普通胃痛。政府已推動「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，年滿45歲至74歲且未曾參與113年、114年試辦者，可終身免費篩檢一次，預估每年超過60萬人受惠。民眾定期檢查、及時治療，才能兼顧癌症控制與生活品質。

延伸閱讀

觀霧蝙蝠種類擁27種冠全台 雪霸園區再添「黃頸蝠」新紀錄

彰化員林3月推家用廚餘機推廣補助！最高5000元

「臉蛋天才」車銀優驚傳逃稅200億韓元 經紀公司回應了