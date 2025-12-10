73歲富婆是假的？女CEO一句話騙倒多家銀行 她詐財9億潛逃杜拜

美國女子瑪麗・卡羅・麥克唐納（Mary Carole McDonnell）遭FBI通緝，涉嫌詐騙近3,000萬美元潛逃至杜拜。（圖／FBI提供）

美國聯邦調查局（FBI）發出最新「全球通緝名單」，追緝現年約 73 歲、來自密西根州的瑪麗・卡羅・麥克唐納（Mary Carole McDonnell）。她被控自 2017 年至 2018 年間，假冒航空企業繼承人身分，在美國加州多地從銀行及金融機構詐得近 3,000 萬美元（約新台幣 9.3 億元），事後逃亡至杜拜。

根據調查，麥克唐納假稱自己是已解散的「麥克唐納飛機公司」（McDonnell Aircraft Corporation）航空公司家族成員，並謊稱掌握一筆 8,000 萬美元（約新台幣 24.8 億元）的祕密信託基金。她利用這身分從 Banc of California 銀行詐得 1,470 萬美元（約新台幣 4.56 億元），並從其他機構再騙取逾 1,500 萬美元（約新台幣 4.65 億元），總金額近 3,000 萬美元。

廣告 廣告

麥克唐納當時是加州伯班克電視製作公司「貝倫娛樂」（Bellum Entertainment LLC）執行長，該公司以製作犯罪紀實節目為主，後因財務危機面臨停擺。她據稱將詐得資金用於支付公司薪資與債務。2018 年 12 月，美國法院對她發出聯邦逮捕令，罪名包括銀行詐欺與加重身分盜用。不過 FBI 認為，她在發現風聲之前已潛逃出境，極可能現居阿拉伯聯合大公國杜拜。

FBI 公布其外貌特徵：身高約 5 呎 7 吋（約 170 公分）、體重約 145 磅（約 66 公斤），金髮藍眼，右膝有明顯疤痕，呼籲知情民眾提供線索。調查人員強調，這是近年美國最嚴重的金融詐欺案件之一，涉及虛構身分與巨額金流。「她明知自己無權擁有這些資金，卻仍執意詐貸，且至今未歸還，這已非單一銀行事件，而是系統性詐騙，」FBI 在公告中指出。

73歲麥克唐納假冒航空家族繼承人，從美國銀行騙走鉅款，如今成為全球通緝犯。（圖／翻攝自X，@WFLA）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？