73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命

娛樂中心／台北報導

廖峻、澎澎去年合體作秀。（圖／記者鄭孟晃攝影）

73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。

廖峻跟澎澎當年秀場紅極一時。（圖／翻攝自臉書）

澎澎回憶當天探視情況時，廖峻一看到她便情緒潰堤，邊哭邊向她道歉，反覆說著「對不起」，覺得自己似乎虧欠了她。澎澎心疼表示：「我坐在他旁邊，他一直哭，一直跟我講對不起。我也陪著掉眼淚，真的很難過。」甚至直到離開前都哭個不停。澎澎也溫柔安慰：「我很快就會再來看你。」

根據《中時新聞網》報導，澎澎也透露廖峻歷經三次中風，身體大不如前，「現在講話氣不足、四肢力道減弱，但意識清楚、能自行進食，整體恢復算穩定。先前兩次中風造成右側不便，這回則影響左側手腳，復原還需要時間。」而廖峻身體內共植入12支支架，澎澎感慨表示：「一般人2、3支就很嚴重了，他10幾支，真的是撿回來的命。」

