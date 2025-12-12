73歲廖峻三度中風！ 老友澎澎曝近況：體內植入「12支支架」撿回命爆哭

老搭檔澎澎前去探視廖峻，透露廖峻近況。翻攝臉書＠澎澎

73歲資深藝人廖峻今年4月三度中風後在家休養，鮮少公開露面。近日，廖峻昔日秀場拍檔澎澎前往探視，多年老友重逢的私下互動令人鼻酸。澎澎受訪時透露老友廖峻的最新病況，表示廖峻歷經三次中風，身體大不如前。

根據《中時新聞網》報導，澎澎表示廖峻目前講話氣不足、四肢力道減弱，但意識清楚、能自行進食，整體恢復算穩定。她表示，先前兩次中風造成廖峻右側不便，這回則影響左側手腳，復原還需要時間。據悉，廖峻的子女與自稱他這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，目前正因財務問題對簿公堂。

澎澎：他一直跟我講對不起

最讓澎澎心疼的是，廖峻一看到她便瞬間潰堤，邊哭邊向她道歉，反覆說著「對不起」，彷彿覺得自己虧欠了她。澎澎回憶：「我坐在他旁邊，他一直哭，一直跟我講對不起。我也陪著掉眼淚，真的很難過。」廖峻甚至直到澎澎離開前都哭個不停。澎澎溫柔安慰廖峻：「我很快就會再來看你。」

廖峻、澎澎昔日是秀場主持好搭檔，不忍見廖峻裝了12根心臟支架續命。翻攝臉書＠澎澎

體內植入12支支架撿回命

澎澎坦言，兩人從秀場時代合作半生，從未為工作鬧過不愉快，連後來直播拆夥也沒有爭執，兩人一路走來的深厚情誼才會讓廖峻激動難抑。她也透露廖峻身體內共植入12支支架，感慨表示：「一般人2、3支就很嚴重了，他10幾支，真的是撿回來的命。」近日天氣溫度變化劇烈，她也呼籲民眾重視健康，並期盼老友能持續好轉。



