73歲張菲低調遊澳門被偶遇 淡出7年罕同框經紀人

張菲低調遊澳門被捕獲，淡出7年罕同框經紀人。（圖／中時資料照）

73歲綜藝大哥大張菲自2018年卸下節目《綜藝菲常讚》主持棒，選擇淡出演藝圈，即使7年來鮮少公開露面，但偶爾會在路上被粉絲巧遇，更大方接受合影的要求。日前張菲就被目擊從澳門返台，不僅被機場人員認出，身邊也跟著多年的經紀人，顯示兩人深厚的情誼。

根據《鏡週刊》報導，本月11日有民眾目擊張菲現身澳門飛回台灣的班機，當時張菲看起來有些疲憊，便戴著口罩在座位上閉目養神。後來下了飛機，張菲替自己與經紀人從行李運送帶上搬下行李，出海關時還被機場人員認出，一行人有說有笑地寒暄幾句。

不僅如此，張菲及經紀人將行李推至入境大廳後，一名年輕女子隨即上前接機，離開機場前，張菲和經紀人還在機場外休息閒聊10多分鐘，直到保母車抵達，一行人才返回張菲在台北天母的住處，3人則一同拖行李至住宅內，顯示張菲退休多年，依然與經紀人維持聯繫，互相照顧。

事實上，張菲近來不時在台北街頭被捕獲，還疑似透過私人帳號在社群與人聯繫，但女星楊麗菁今年3月在花蓮的餐廳巧遇張菲，沈文程5月也在演出中爆料張菲將戶籍遷至花蓮，可見張菲的退休生活十分充實，且經常在花蓮、台北兩地居住。如今被問及到澳門的旅程，張菲則回應是為了洽談表演的活動，看來他退休後仍收到不少演出邀約。

張菲（左）2023年替好友沈文程記者會站台。（資料圖／粘耿豪攝）

