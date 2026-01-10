73歲張菲為了這件事罕露面！ 近照曝光「招牌落腮鬍＋墨鏡」

73歲張菲罕見露面，招牌落腮鬍及墨鏡缺一不可。（翻攝許志豪臉書）

「綜藝天王」張菲7年前卸下主持棒後，戶籍遷回花蓮逐漸淡出演藝圈，常與好友遊山玩水但鮮少公開露面。昨（9日）「日月光集團二董」80歲壽宴上，參與嘉賓一字排開有多名資深大咖藝人，當中也有好久不見的張菲，他保養依舊，招牌落腮鬍及墨鏡讓人一眼就認出來。

這場壽宴上可謂眾星雲集，包含葉璦菱、康康、羅時豐、萬芳、姜育恆、張菲等人，讓負責主持的歌手許志豪不禁稱讚這如同做夢一般，「小時候電視上看到的大明星，我竟然有幸能與他們同台！！！」

廣告 廣告

張菲與康康拿起來麥克風，逗得現場哈哈大笑。（翻攝許志豪臉書）

見識到這些電視圈傳奇人物，讓許志豪大開眼界、深感無比榮幸，同時他也感謝康康推薦與包容，讓他能夠主持這場壽宴，見識到每位巨星的風采與魅力；他也一一稱讚這些巨星，其中他也與張菲一起比讚合影，稱讚原來菲哥好親切也好好笑。

張菲近年幾乎未公開露面，日前本刊獨家報導，他被目擊出國仍帶著老搭檔、經紀人「慧姐」同行，對她照顧有加。

更多鏡週刊報導

淡出不留戀／獨家！帶出遊互相陪伴 張菲惜情照顧經紀搭檔

鄧佳華出獄了！親揭獄中伙食「我會好好做人」 前女友發聲送暖

安芝儇突穿婚紗！深V罕露事業線 網暴動：公主出現了