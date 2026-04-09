73歲張菲爆有望重返螢光幕？ 恆述法師鬆口洩「復出關鍵契機」
綜藝大哥張菲2018年主持華視《綜藝菲常讚》停播後，便逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，淡出螢光幕多年的張菲，如今傳出有望復出，胞姐、佛教法師恆述法師也洩內幕。
張菲在2018年主持節目後，選擇淡出演藝圈，近年僅接下鴻海尾牙主持工作，是否復出相關問題，持續備受討論，就連胡瓜年初受訪時，也坦言張菲目前過著閒雲野鶴生活，要請他復出的難度確實很高。不過據《中國時報》報導，張菲胞姐、原名費貞綾的「恆述法師」洩弟弟張菲復出關鍵，透露製作單位邀約不斷，也讓張菲一度難以下決定，因為找上門的製作人真的不少，張菲反而更猶豫。」
據報導，另外被問及「小哥」費玉清自2019年封麥後淡出演藝圈，是否也有望復出，恆述法師直言，無論是張菲或費玉清，復出機率都不高，「他們年輕時在演藝圈太辛苦了，現在好不容易退休，可以好好過生活，不太可能再回來奔波。」不過也坦言，仍期待張菲有機會重返螢光幕主持談話性節目，「很多製作人都在找他，但他還在猶豫。」
據了解，現年73歲的張菲退休後的生活，過得相當愜意，偶爾會被粉絲撞見出現在台北市天母，或是騎重機被車友們發現，無論是合照還是寒暄，張菲都來者不拒，相當親民。而費玉清封麥後，則行事一向低調，近年仍持續投入公益、關注流浪動物議題，且累計捐款已逾千萬元新台幣。
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