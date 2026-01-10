73歲張菲罕見露面！近照曝光變這樣 康康許志豪先下跪

〔記者陽昕翰／台北報導〕73歲的「綜藝天王」張菲淡出演藝圈7年，昨罕見重返舞台，參加日月光集團二董的80歲壽宴。當天同場嘉賓陣容強大，包括葉璦菱、羅時豐、萬芳以及姜育恆，場面相當盛大。台語歌手許志豪與康康搭檔主持，受訪坦言壓力很大，更感動能與偶像張菲同場。

許志豪在臉書分享與前輩的合照，他受訪笑說：「上次見到張菲，是在張秀卿的婚禮。這次能透過康哥的邀約與菲哥互動，真的讓我難忘。菲哥還主動跟我打招呼，誇我『不錯喔，小子』。」當下真的開心到不行。

許志豪透露，每次與康康錄影，都會聽到康康提起師父張菲當年對他的照顧，「昨天康哥一見到菲哥就先跪下，我也被叫去一起下跪，康康還叫我要喊菲哥一聲『師公』。」

許志豪坦言，面對這些大咖採訪壓力不小，為此甚至失眠好幾天，生怕表現不好。

有趣的是，許志豪在台上看著張菲、康康，忍不住笑喊：「感覺我好像在訪問兩位祖先！」逗得張菲當場也笑出聲。

