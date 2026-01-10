73歲張菲近照曝！一堆大咖同台 主持人許志豪：好像訪問祖先

綜藝天王張菲罕見露面，參加日月光集團二董的80歲壽宴。翻攝許志豪臉書



73歲的「綜藝天王」張菲淡出演藝圈7年，近年鮮少出現在鏡頭前，他昨（1/10）罕見露面參加日月光集團二董80歲壽宴，現場還有葉璦菱、羅時豐、萬芳以及姜育恆等資深藝人，場面盛大。台語歌手兼主持人許志豪跟康康搭檔主持，笑稱「感覺我好像在訪問兩位祖先！」讓張菲哈哈大笑。

能夠跟偶像張菲同台，許志豪直呼感動。翻攝許志豪臉書

許志豪在社群貼出與前輩的合影，他坦言，雖然能跟偶像張菲同場很感動，但面對這些大咖採訪壓力不小，甚至為此失眠好幾天。其實每次跟康康錄影，都會聽康康提到師父張菲當年的照顧，「昨天康哥一見到菲哥就先跪下，我也被叫去一起下跪，康康還叫我要喊菲哥『師公』。」

許志豪提到，上次見到張菲是在張秀卿的婚禮上，「這次能透過康哥的邀約與菲哥互動，真的讓我難忘。菲哥還主動跟我打招呼，誇我『不錯喔，小子』。」當下真的開心到不行。

特別的是，許志豪昨天在台上看著張菲、康康，忍不住開玩笑喊：「感覺我好像在訪問兩位祖先」！把張菲逗得哈哈大笑。

張菲與康康在日月光集團二董80歲壽宴同台。翻攝許志豪臉書

