73歲張菲退隱江湖東區被拍！狀態絕佳「這舉動」洩巨星風範
〔記者陽昕翰／台北報導〕來自馬來西亞怡保的歌手鄺澤東，近日在《超級紅人榜》20關最終車輪戰中封王，成為史上首位奪冠的大馬男歌手。近日他在東區街頭巧遇綜藝大哥大張菲，興奮分享：「吃飯時遇到小時候很常看的《綜藝大哥大》主持人大哥，從電視裡走出來出現在眼前，真的太奇幻了！」
73歲的張菲近年淡出演藝圈，鄺澤東首次見到張菲，直呼本人非常親切，他從小在馬來西亞就是跟著爸媽收看《綜藝大哥大》長大。當天他主動向張菲介紹自己來自馬來西亞怡保，張菲則提到未來有計畫到馬來西亞走走，鄺澤東開心回應：「馬來西亞歡迎您。」
首次近距離接觸演藝圈前輩，也讓鄺澤東留下深刻印象。他笑說，張菲答應拍照時相當專業，當場拿出墨鏡戴上，立刻展現巨星氣勢。
談到近況，鄺澤東希望能盡快推出自己的單曲作品，目前團隊正在收歌，已收到幾首不錯的國、台語作品，期待今年能推出迷你EP。
此外，《超級紅人榜》為他量身打造的單曲《鹹圓仔湯》已在20關比賽中首唱，目前正等待節目後續規劃，預計年底前推出MV，並同步上架數位串流平台。
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