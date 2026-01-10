73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝

許志豪和張菲合照。(圖/粘耿豪攝、fb@許志豪)

73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。

許志豪10日凌晨在社群發文表示，昨晚是日月光集團二董的80壽宴，他和康康搭檔主持，親眼目睹台上超強的卡司，「根本就像做夢一樣，小時候電視上看到的大明星，我竟然有幸能與他們同台！！！」

他細數大咖前輩葉璦菱、羅時豐、萬芳、姜育恆、張菲以及堅強的幕後團隊，都是台灣電視圈的傳奇人物，讓他大開眼界、感到無比榮幸。談及搭檔康康，許志豪非常感謝對方的推薦和包容，使他有這個機會為重量級企業家主持壽宴，並見識到各位巨星的風采與魅力。

73歲張菲幾乎沒變。(圖/fb@許志豪)

許志豪分享與康康、羅時豐、張菲等人的合照，並稱讚張菲的個性親切且風趣、葉璦菱的外表逆齡、羅時豐的模仿秀讓他笑到岔氣、萬芳金曲永不敗、音樂磁場最強回憶殺、姜育恆的舞台魅力爆棚。

張菲和康康。(圖/fb@許志豪)

許志豪、張菲和康康在台上笑果十足。(圖/fb@許志豪)

許志豪和羅時豐。(圖/fb@許志豪)

許志豪謝謝康康提攜。(圖/fb@許志豪)

張菲離開電視圈多年，多次在街頭被台灣民眾偶遇，面對合照的請求，他幾乎來者不拒，私下作風親民。藝人熊海靈去年也在機場巧遇張菲，透露對方目前的生活重心就是遊山玩水、運動、打網球、騎重機，體力和身材都維持得很不錯。

