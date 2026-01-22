73歲張菲開Threads了 網友捕捉「騎重機帥氣身影」釣出大哥親回：就是我！

張菲的一舉一動都受到關注。翻攝張菲臉書

73歲「綜藝大哥大」張菲自2018年《綜藝菲常讚》停播後淡出演藝圈，移居花蓮享受閒雲野鶴的半退休生活，不時釣魚、騎重機，過得十分愜意，然而他的一舉一動仍受到高度關注，經常被捕捉到身影，而張菲本人竟也跟上流行開通Threads帳號，回覆網友們的留言，大方回應：「沒錯，就是我！」親民度十足。

騎重機等紅燈被拍 張菲親回Threads

有網友在社群平台Threads曬出一段影片，並在內文發問：「他是張菲大哥嗎？」只見張菲身穿酒紅色飛行外套搭配牛仔褲，帥氣騎著重機等紅綠燈，還趁著空檔抓了抓臉，看起來輕鬆自在，沒想到這段影片竟然釣出張菲本人回應：「沒錯，就是我！」、「哈哈～謝謝大家都說我很酷」。

張菲開通帳號。翻攝threads＠osfeii

張菲親回網友。翻攝threads＠osfeii

張菲甚至留言表示：「我也是第一次上推特。」讓網友忍不住笑翻糾正大哥：「阿公 這是threads！」事實上，張菲的帳號才剛開通，儘管還沒有任何發文就迅速累積了4千多名粉絲，據《三立新聞網》報導，張菲經紀人證實這確實是張菲的帳號，稱大哥什麼都學，前陣子還拍了電玩廣告。

張菲近來的身影經常被捕捉，先前還現身信義區甜點店，引起一陣騷動，老闆甚至直呼大哥完全沒有距離感，親民和他們合照，拍到大家滿意為止，配合度超高，而胡瓜在受訪時也透露張菲近來過得很好，歐弟更爆料，常在天母看到張菲騎重機的帥氣英姿。



