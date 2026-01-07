73歲影帝疑遭趕出門「募資付房租」 本人發聲：太尷尬了

米基洛克疑遭趕出門，發聲駁斥募資付房租。（圖: shutterstock／達志）

73歲好萊塢男星米基洛克（Mickey Rourke）曾演出《力挽狂瀾》、《鋼鐵人2》、《浴血任務》等作品，也獲得英國電影學院及金球獎影帝殊榮，但他日前爆出遭房東趕出租屋處，還在網路上設立募資保住住處。然而，他6日拍影片吐露近況，直言對募資活動一無所知，不想拿任何捐款。

米基洛克6日透過影片現身，頭戴牛仔帽，身穿桃紅色T恤，懷裡抱著一隻愛犬，接著面露無奈表情表示，有人利用他的名義在網路設立募款活動，「但那不是我做的。如果我需要錢，我絕不會去請求這種施捨。不管是誰做的，我不知道他們是不是真的做了，或是為什麼要這麼做，我不懂」。

他解釋，他的生活非常簡單，也不處理外面的東西，坦承這項募資活動讓他覺得無比尷尬，「我相信我會像克服其他事情一樣度過難關。我在人際方面管理得很糟糕，我不擅長對外溝通，我得接受超過20年的諮商，以便解決發生在我身上的創傷。我花了很多力氣來面對，我已經不再是過去的那個人」，所以他會與律師討論後續的問題，希望能把事件真相查個水落石出。

米基洛克近年人氣不如以往。（圖: shutterstock／達志）

至於外界的捐款，他呼籲粉絲把錢拿回去，儘管他要上法院打官司，仍堅持不向陌生人要任何一毛錢，「我不想要任何人的錢，我不希望任何人寄錢給我，我要你們把錢拿回來」。最後，米基洛克坦言，很感謝大家也感到抱歉，並祈禱一切都會過去，「現在世界上有很多糟糕的事情發生，我對我擁有的很感激。拜託請把錢拿回來，我不缺任何人的錢，我也不會用這種方式，這不是我的風格」。

此外，根據募資平台顯示，這項米基洛克名為「幫助米基洛克保住他的家」的活動，由自稱生意夥伴兼友人的瓊斯（Liya-Joelle Jones）發起，且目標金額為10萬美元（約新台幣315萬元），目前已經累積2.6萬人響應，共累積募款9.8萬美元（約新台幣308萬元）。先前瓊斯強調是經過本人同意辦理，如今米基洛克卻出面駁斥，整起事件發展令網友相當困惑。

