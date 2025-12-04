73歲日資深女星驚傳大腸癌病逝 7月出席活動幕前最後身影曝

日本資深女星中島裕（中島ゆたか）在演藝圈活躍數十載，出演過無數作品。日媒今（4）日報導，她因大腸癌於11月27日在神奈川縣的家中與世長辭，享壽73歲。

女星中島裕因病辭世。（圖／翻攝Sai Production網站）

根據《TBS電視台》與《時事通信社》，東映株式會社發表了中島裕的死訊，喪禮已由親屬以僅限故人的家族和親友參加的家族葬形式舉行。

中島裕本名上野裕（上野 ゆたか），1952年10月5日出生於茨城縣水戶市。她在1971年獲選為太平洋小姐（Miss Pacific）日本代表，同年在世界大賽中奪得第2名佳績。

中島裕7月曾出席電影放映活動。（圖／翻攝「 新文芸坐」 X帳號）

1973年她以電影《夜之歌謠系列 女人之路》正式出道，同年獲得日本電影製作人協會新人獎，迅速成為備受矚目的新星。她更自1974年起，接連於千葉真一主演的系列電影中擔任女主角，作品包括《激突!殺人拳》、《少林寺拳法》等。

中島裕在3年前宣布罹患大腸癌，手術後在病魔抗爭的同時持續演藝工作。中島裕最後一次現身幕前是在今年的7月6日，她出席了東京池袋新文藝坐電影院舉行的《卡車野郎 御意見無用》上映50週年放映紀念活動，還在現場演唱了電影主題曲。

