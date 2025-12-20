73歲普丁罕見鬆口「戀愛ING」 外界瘋猜是祕戀18年奧運金牌情婦

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨（19）日在年終記者會上，首度鬆口承認「正在戀愛中」，但拒絕透露對象身份。外界瘋猜普丁的交往對象應是先前曾傳出與他祕密交往18年的48歲前韻律體操選手、奧運金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

俄羅斯總統普丁昨（19）日在年終記者會上，首度鬆口承認「正在戀愛中」。（圖／克里姆林宮）

據《每日郵報》與《鳳凰衛視》報導，普丁昨日在年終記者會上，對於媒體訪問的問題無所不答，甚至首次鬆口提及自身戀愛話題，普丁表示，自己相信「一見鍾情」後，一名女記者追問「你說你相信一見鍾情，你是正在戀愛嗎？」對此，普丁回答「是的」，但不願透露交往對象。

外界瘋傳，普丁的戀愛對象應是與他有18年秘密關係、前蘇聯「最靈活的女人」卡巴耶娃，據了解，卡巴耶娃曾傳出與普丁育有2名兒子，分別是10歲的伊凡（Ivan Spirodonov）與6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Spirodonov），長期以化名生活，普丁也從未公開承認這對母子。

不過，也有分析指出，普丁此番言論恐是刻意向國民釋出訊號，藉由坦承「戀愛」，來淡化其強硬權威、戰爭等政治形象。

更有俄國調查記者指出，普丁58歲時已和前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）分居，並和卡巴耶娃穩定交往中，又看上年僅17歲的俄羅斯選美皇后愛麗莎赫爾雪娃（Alisa Kharcheva）。據悉，普丁會趁卡巴耶娃不在家時，趁機與赫爾雪娃約會，享受2人時光，不過這段婚外情僅維持約1年。

此外，普丁也曾遭傳與女富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有長期婚外情，並育有一名22歲女兒，目前定居巴黎。該名女子日前接受訪問時，曾針對俄烏戰爭表達歉意，引發外界關注。

