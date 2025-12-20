73歲普丁首次鬆口「戀愛ing」！18年奧運金牌情婦「正面照」曝…祕密情史全被挖

普丁近日罕見認愛。圖／翻攝自X／@KremlinRussia

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日在年度年終問答中罕見鬆口坦承自己「正在戀愛中」，卻未透露對象，引發外界熱議。外媒推測，普丁可能是在暗指與前奧運體操金牌選手長達18年的祕密關係，甚至涉及未公開承認的子女，然而川普此話也讓他過往多段緋聞再度被翻出。

根據太陽報（The Sun）、Mirror等外媒報導，現年73歲的普丁被俄媒《360°》主持人奧列霍娃（Regina Orekhova）問道：「你今天說過你相信一見鍾情的存在，那麼，普丁，你現在戀愛了嗎？」不料，幾乎從未公開討論過感情生活的普丁竟鬆口回應：「是的，我想這已經回答了你問題的最後一個部分。」

廣告 廣告

由於普丁全程未透露對象身分，也未再多作說明，此話一出頓時引起熱議，外界普遍推測，普丁所指的「戀愛對象」，可能是現年42歲的前韻律體操名將、奧運金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。事實上，卡巴耶娃長年被外界視為普丁的「祕密伴侶」，已談了逾18年的地下情，也曾傳出2人育有2名兒子，分別是10歲的伊凡（Ivan Spirodonov）與6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Spirodonov），但普丁從未公開承認這對母子。

值得注意的是，普丁私生活爭議並不只卡巴耶娃，俄羅斯調查記者曾爆料，稱普丁在58歲那年疑似背著卡巴耶娃劈腿當時還未成年的選美比賽佳麗哈爾切娃（Alisa Kharcheva）。報導指出，哈爾切娃17歲時曾為普丁生日拍攝性感月曆，後來就傳出與普丁關係密切，甚至在卡巴耶娃不在期間還被普丁秘密帶回住所，但這段婚外情只維繫了1年。

卡巴耶娃退役後仍持續在韻律體操界執教。圖／翻攝自IG／alinakabaeva.officiaal

此外，普丁也曾與銀行家兼脫衣舞俱樂部老闆克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有過長期婚外情，2人還育有現年22歲、目前居住於巴黎的女兒羅佐娃（Luiza Rozova），但普丁同樣未曾公開承認這段關係。2他

報導指出，雖然普丁一直都公開宣揚傳統婚姻與家庭價值，私下卻偏好「自由關係」，並與多名女性往來密切，普丁過去也曾表示：「我有屬於自己的私生活，不允許他人干涉，這一點必須受到尊重」。至於普丁此時公開談及感情狀態，外界也出現不同解讀，有分析認為，普丁可能是準備向全國約1.45億人口承認多年來隱瞞的祕密家庭；另一派則認為，普丁應是想透過「展現情感能力」來柔化其鐵腕形象。



回到原文

更多鏡報報導

你父親殺了我哥哥！普丁「22歲神秘私生女」巴黎街頭遭嗆 急喊一句話就開溜

17歲少女疑「當普丁情婦」！多次進出官邸 拿4千萬豪宅當分手費

「活到150歲」普丁、習近平私聊外流？《央視》急發封殺令「要求下架器官移植影片」