73歲李亞萍罹失智控兒忤逆！余祥銓露面曝病況嘆：還有天理嗎
藝人余祥銓是余天與李亞萍的兒子，近日李亞萍罕見於節目中露面，透露自己有失智與失憶症狀，更控訴余祥銓吵著要搬家，忤逆她是「沒有用的東西」，對此，余祥銓今（19）日出席《大老闆聯盟》節目錄影，強調自己從未說過這樣的話，聽到媽媽這樣說「心裡很難過」。
余祥銓透露，媽媽李亞萍現在身體狀況時好時壞，症狀大概已經持續半年，「有時候她會半夜4、5點起來，覺得要作秀、要下南部或出國，還會一直夢到已故的親人，我們上網查就是失智前兆」，而全家都有請她到醫院做檢查，但她內心有點抗拒，日前與醫生面談後就不願再去做檢查，甚至有時候白天還會將老公余天認成自己的父親。
余祥銓露面回應媽媽指控。（圖／記者沈芳宇攝）
至於被媽媽指控要搬出去一事，余祥銓則澄清：「沒有要搬出去！他們兩個老的都已經年紀那麼大了，就是要照顧他們。」更強調自己從來沒有說過媽媽沒用，「應該是她很久沒出來工作，上節目之前她會緊張，會講一些我也不知道說什麼的話」。他也提到，媽媽在錄影的時候眼神有點空洞，當下狀態其實不太好，只要一緊張就會亂講話，「什麼大逆不道什麼東西亂講，我沒有講過這種話，平常可能家裡小鬥嘴，我們家裡人都是這樣的」。
余祥銓坦言，聽見媽媽這樣的指控心裡很難過，「我每天對他有求必應，買很貴的礦泉水還有乳液，吃什麼我幫她弄，我還大逆不道，我的天啊，這還有天理嗎？我還覺得他沒用？只要她開心就好，可能這是她發洩的一種情緒，她覺得在家我們沒有人關心她」，而李亞萍上次錄完節目後心情就有好轉，余祥銓也說希望媽媽能可以多上節目，也呼籲大家不要過多打擾。
