73歲李亞萍罹失智症拒就醫 余祥銓露面擔憂「把余天也認錯」

【緯來新聞網】73歲資深藝人李亞萍日前在節目中驚爆自己罹患失智症，並公開控訴兒子余祥銓「大逆不道」，指責他嫌棄自己沒錢、沒用，甚至威脅要分居，對此，余祥銓於無奈澄清，強調母親因病情影響，已出現嚴重的認知混亂與記憶錯置，才會對他產生種種誤會，今（19日）他為節目《大老闆聯盟》錄影露面受訪時，再次解釋：「媽媽現在身體狀況時好時壞，會一直夢到已故親人，上網查這就是失智前兆。」他無奈表示，「有問過醫生，要詳細做檢查，這個狀況要吃藥的，但她很抗拒，我們可能要逼她。」

73歲李亞萍罹失智症，余祥銓露面回應。（圖／記者蕭宇涵攝）

余祥銓透露，母親李亞萍目前不僅分不清夢境與現實，有時甚至會將余天誤認為自己的父親，或是在凌晨三點著裝整齊要求出門趕場表演，這種狀況已經持續半年，「剛開始一個禮拜一天兩天，白天看我爸會以為是我外公，跟對方講一些以前的事，會問很奇怪的事，或半夜兩點打電話給司機。」但否認要搬出去，他說：「家人經常鬥嘴，兩老都這麼大了要照顧他們，我從來沒講過這句話。」

余祥銓在《大老闆聯盟》節目錄影前先拜拜。（圖／記者蕭宇涵攝）

對於媽媽的指控，他坦言很難過，自清：「我對她很好欸有求必應，我每天幫她買很貴的礦泉水、乳液，買吃的喝的怎麼大逆不道了？還說我覺得她沒用？算了這可能是她發洩情緒。」接著檢討自己說：「可能我最近工作太忙也沒什麼時間關心她。」而面對媽媽抗拒就醫，他則滿是無奈，不只余天一直叫她去看、做檢查，身邊的親友也都在勸媽媽。



這次李亞萍這次上節目後心情好轉，因此余祥銓也很鼓勵媽媽多上節目，他說：「我希望她多出來錄影，去之前會喊頭暈，回來很開心。」最後也呼籲大家不要打擾病人，讓媽媽好好休養。

