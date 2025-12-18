73歲李亞萍自曝罹失智症！營養師推10大健腦食物 除了堅果、蔬菜還能吃這些

資深藝人余天的73歲妻子李亞萍長期受病痛折磨，她近日接受媒體專訪時坦言，自己已出現失智症狀，並正在就醫服藥治療中。李亞萍提到，自己的記憶力明顯退化，甚至與人交談後常忘記剛才和誰說話，也會忘記家中的毛小孩已在多年前過世。針對預防失智症，營養師高敏敏曾建議，可在日常飲食中融入10種「健腦食物」。

營養師高敏敏曾在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，最常見的3種慢性退化性失智症如下：

1、阿茲海默症（好發於65歲以上）：一開始會出現記憶力明顯變差，像是忘記事情、講過的話重複講，是最常見的失智症類型。

2、路易氏體失智症（好發於70歲以上）：除了記憶問題，還可能會身體僵硬、手抖、走路不穩等帕金森類症狀，認知功能變化也較明顯。

3、額顳葉型失智症（好發於50歲以上）：一開始會出現個性改變、行為怪異、不太像原本的自己，情緒管理與社交反應也會變得異常。

​阿茲海默症好發於65歲以上，是最常見的失智症類型。示意圖，與新聞個案無關。（資料照，蔡親傑攝）

想要預防失智，可以掌握這10種「健腦食物」：

●深綠色蔬菜：菠菜、花椰菜每天來1份。

●各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好。

●堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都很讚。

●莓果類：首選藍莓，1周至少2次。

●豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類1周吃3次以上。

●全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包。

●雞肉：白肉比紅肉好，1周吃個2次以上。

●魚類：深海魚1周吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質。

●橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。

●紅酒（少量）：每日可喝30~40cc，最多150cc（不喝酒的人不用勉強）。

從6大面向可評估老化狀況

《風傳媒》先前曾經報導， 國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，而是呈現斷崖式衰退現象，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現3次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。

徐錦興說，世界衛生組織於2019年提出高齡整合照護指南（ICOPE），建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共6項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。

