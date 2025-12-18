73歲李亞萍認了「失智」病況全曝光 無法分辨晝夜、狂找已離世寵物

李亞萍與兒子余祥銓(右)、媳婦柔柔(中)上節目，坦言出現失智症狀。翻攝余祥銓臉書



資深藝人、73歲李亞萍近日久違出現在電視節目中，她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同參與綜藝節目，不過李亞萍也認了已經出現「失智症」的狀況，甚至也常因家中事務與余祥銓起口角，柔柔也證實，婆婆李亞萍已經出現時間錯亂等「失智徵兆」，將安排時間帶李亞萍去做詳細的檢查。

李亞萍表示，因為肌膜炎影響，仍持續回診並按時服藥，醫師告知她同時有失智與失憶的情形，「別人現在跟我說的話，可能過一下就忘了。」她透露已經出現失智前兆，自己常常搞不清楚時間，有次凌晨4點刷牙、換好衣服準備出門，才被家人提醒「那時是半夜、不是下午」，才被家人阻止出門。

廣告 廣告

另外，李亞萍也出現在家中狂喊已經離世的寵物，在睡夢中出現已經離世多年的好友，李亞萍醒來也會痛哭許久，這讓同住的家人們都很擔心。

至於跟兒子余祥銓關係，李亞萍坦言，兩人因生活細節常會口出惡言，例如觀看影片時是否把音量關上，余祥銓常頂嘴她說要搬出去住，甚至吵到要「分家產」。

李亞萍還氣憤地說：「我沒賺錢，他就說我是一個沒有用的東西，真的是大逆不道。」余祥銓則在節目上澄清，是李亞萍自己腦補，他「從來沒吵分家」，也因考量父母已經年邁，「他們那麼老了，我怎麼可能還搬出去」。

柔柔也補充說：「我們沒有要搬出去，媽媽可能是因為有點失智的前兆，因為她最近也是半夜會爬起來，以為是早上要趕場做秀。」柔柔說，已經有安排時間要帶李亞萍去做詳細的檢查。不過，李亞萍提到孫女就笑開懷，她笑說目前最大的生活慰藉就是孫女「小元寶」，是每天最重要的快樂來源。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜