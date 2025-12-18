73歲李亞萍認罹失智症！誤以為「兒子罵自己沒用」 余祥銓無奈回應了

李亞萍（左圖右）先前和媳婦柔柔（右圖左）一起上節目，證實罹患失智症，還誤以為兒子余祥銓（右圖右）罵自己沒用。鴻凱娛樂提供。

73歲資深藝人李亞萍先前和媳婦柔柔一起錄製節目，親口證實自己出現失智與失憶症狀，目前已就醫服藥治療，醫生表示這是長期憂鬱、自閉造成的病發症，但她氣色看起來還算不錯，李亞萍也直言近來與兒子余祥銓相處出現摩擦，不僅被頂嘴，還誤以為對方想搬出去鬧分家，更控訴兒子嫌她沒賺錢、沒用，「真的是大逆不道。」讓余祥銓十分無奈：「你覺得我會講這種話嗎？」

喪女後幾乎足不出戶 女兒心疼勸復出上節目

據《三立新聞網》報導，李亞萍在2022年失去愛女余苑綺後，便幾乎足不出戶，近1年來更是只待在房間中，日前願意上節目，是因為大女兒余筱萍擔心媽媽不出門，會造成情緒障礙更加嚴重，希望有個目標讓媽媽能夠踏出門接觸人群，然而錄影當天，李亞萍出門前還是出現暈眩狀況，抵達錄製現場還一度雙腿發軟，她也坦言自己的記憶大幅退化，經常轉眼就忘記對方是誰，甚至常自言自語，忘記家中寵物已經過世。

李亞萍（中）和柔柔（右一）錄製節目。鴻凱娛樂提供

作息錯亂、記憶退化 凌晨誤以為要出門

李亞萍有次凌晨4點起床刷牙，換衣服準備要出門，被家人提醒才意識到深夜，還曾以為房間被搬到秀場，更誤會兒子余祥銓嫌棄她沒用，還想搬出家裡，對此，余祥銓也回應，自己從沒想過要搬家，畢竟父母年紀都大了，他不可能離開，無奈媽媽的認知與記憶出現嚴重混亂，余祥銓解釋，雙方爭執起因只是生活小事，像是李亞萍吃飯時觀看擠痘痘、捕魚等影片，他覺得噁心才出言制止，不是嫌棄或不尊重。

生活瑣事引誤會 余祥銓曝發現失智症關鍵

余祥銓也表示，李亞萍經常在網路上購買來路不明的食品，數量多到連宅配員都覺得不對勁，收到的商品更是更照片有巨大落差，余祥銓出言制止，李亞萍卻覺得他是在計較花費，他透露一開始會發現李亞萍的記憶錯亂，是因為媽媽經常會在凌晨聯絡司機外出，家人們查了資料後，發現可能和失智相關，才會進一步到醫院檢查。



