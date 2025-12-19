73歲李亞萍證實出現失智症狀！關在家近1年「把黑夜當白天」、夢中驚醒痛哭

資深藝人李亞萍近年鮮少公開露面，日前難得與媳婦柔柔一同參與《命運好好玩》錄影，在節目中透露自己健康狀況亮起紅燈，已出現明顯的失智與失憶症狀，目前正定期就醫並服藥治療，消息一出引發外界關心。

據《三立新聞網》報導，醫生告訴李亞萍，目前的失智、失憶狀況是「長年憂鬱、自閉以及躁鬱影響下的併發症」。她現在的日常困擾包括記憶力嚴重衰退，「別人現在跟我說的話，可能過一下就忘了」，甚至上一秒才和人聊天，下一秒就忘記對方的身分。更令人擔憂的是，她對時間的感知出現混亂，有一次在凌晨四點多起床刷牙、換好衣服準備出門，直到家人提醒「現在是半夜」，她才發現自己誤以為是下午四點，種種類似情況讓同住的家人都非常緊張。

廣告 廣告

李亞萍也提到，近期常常夢到已經過世的朋友，醒來後總是忍不住痛哭一場，情緒久久無法平復。在家時，她也會不自覺地自言自語，甚至出現認知混淆的情況，例如看到餐桌旁的空椅子，會以為是已故的弟弟坐在那裡吃飯，經由丈夫余天提醒，才驚覺弟弟早已離世多年，有時也會忘記家中飼養的毛小孩病逝。

李亞萍出現失智症狀，近一年已鮮少出門。（圖片來源：臉書 余祥銓）

李亞萍之所以這次願意答應節目通告，主要是因為大女兒余筱萍的鼓勵。她透露，自己過去將近一年的時間都「足不出戶」，連房門都很少踏出，在女兒的勸說下，才決定出門見見老朋友。然而，她的身體狀況也不太好，出門錄影前眩暈症還一度發作，抵達攝影棚時甚至腿軟無力，需要旁人攙扶才能行走，健康情形令人憂心。

媳婦柔柔則在旁證實，婆婆最近確實有半夜起床、誤以為是早上要趕去作秀的狀況，她認為這些都是「失智的前兆」。柔柔也表示，家人已經注意到這些異狀，並且安排好時間，要帶李亞萍去做更詳細的檢查，以釐清狀況。

延伸閱讀

75歲李亞萍當阿嬤「身材還是超辣」！ 余祥銓佩服讚：太amazing

公公失智失禁「親兒子完全不管」！女星一肩照顧還被怪害死他：我的婚姻是悲劇