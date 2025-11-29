73歲楊烈巡演唱進日本 積極練體力

73歲寶島歌王楊烈29日舉行記者會，宣布將在台北、台中、高雄、台南及日本舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，日籍妻子藤堂麗子以及女兒藤堂舞子昨到場支持，一家人感情深厚。

楊烈談到這套巡演的初心是希望透過「自由之地」傳達對台灣這片土地的深厚情感，期待把台灣的歌曲推向國際，歌單會有中文、台語、日文、英文的歌曲，並提到想分享自由意識給全世界，「在任何人的心裡面自由是最重要的。」

楊烈曾在20年前罹患大腸癌，當時隨即開刀、化療力抗癌症，抗癌成功的他現在身體狀態良好，近來積極籌備演唱會，直言體力是最擔心的，已開始加強多運動，包括打沙包、慢跑、負重走路等，還會跟桌球隊的朋友一起打球，保持最佳狀態。被問及會有票房壓力？他直言這是一定會有的，「但是這個（演唱會）成就不是在票房上，是要把演出擴大帶到全世界才是我的成就。」

楊烈昨首度演唱新歌〈自由路上〉，此曲改編自日本歌手谷村新司的〈天狼〉，邀來林夕重新填詞；楊烈提攜後進更是不遺餘力，將與新生代歌手鍾綺合作，鍾綺視楊烈為偶像，透露最初楊烈分享她臉書的影片而相識，沒想到楊烈邀請她一起巡演，讓她感動到淚崩。