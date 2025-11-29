73歲楊烈為巡演訓練體力「打沙包」 不怕小粉紅鬧場：水來我就土掩

楊烈將於明年3月起在台灣北中南四地以及日本，舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會記者會。董孟航攝

寶島歌王楊烈將於明年3月起在台灣北中南四地以及日本，舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會記者會。73歲楊烈坦言「體力」是他最擔心的事情，為此近日開始進行訓練，像是負重走路、重訓跟打沙包來增加肌力。而日本歌手濱崎步上海演唱會被臨時取消，以及日本歌手大槻真希在上海演唱到一半遭當場中止，對此楊烈說：「這種事做得出來的，好像只有中國！」

對於濱崎步演唱會開演前被停，楊烈搖頭：「一場演唱會要籌備多久？他們在上海待很久，要動用百人搭舞台，一夜之間被拆，連上台機會都沒有。」他先澄清不是刻意在講政治，但台灣是一個有主權、民主的國家，人民自由自在活著，看到這個新聞很難過。主持人則說：「歡迎濱崎步和大槻真希來台灣演唱。」

感謝詞神林夕跨刀寫詞 邀新生代女星共演

楊烈事隔多年推出巡演，是因為簽入印太戰略智庫，執行長矢板明夫也成為他經紀人。這次演唱會除了邀請荒山亮擔任音樂總監，巡演亮點之一就是邀請到「詞神」林夕為新歌〈自由路上〉填詞。這首歌原曲是谷村新司天狼，楊烈表示非常感謝林夕為歌詞細細斟酌，新生代台語歌姬鍾綺也將與楊烈跨世代同台。

鍾綺透露，最初楊烈分享她的臉書Reels，兩人透過訊息互傳後約見面，沒想到楊烈當場邀請她一起巡演，讓鍾綺感動到淚奔，至今仍覺得不可置信。當記者會主持人問鍾綺來到「這邊」唱就沒辦法去「那邊」唱了喔，楊烈幫回：「恁祖媽袂願去！」

新生代台語女歌手鍾綺受楊烈邀請一起參與《自由之地》巡演。董孟航攝

赴日開唱不擔心遭鬧場：水來我就土掩

而日前才傳出濱崎步上海演唱會在演出前一天被臨時取消，以及日本歌手大槻真希在上海演唱到一半遭關燈帶走並中止演唱會，楊烈認為中國阻止日本歌手開唱的措施已經超越政治報復範疇。

至於明年赴日開唱是否擔心會有小粉紅鬧場？楊烈自信表示，會有安全措施，「這個就是水來，我就土掩。」也表示自己會小心應對。

左起樂手蘇聖育、歌手鍾綺、楊烈、演唱會音樂總監荒山亮、楊烈經紀人矢板明夫出席「自由之地」巡迴演唱會記者會。董孟航攝

「自由之地」演唱會共計6場，將於明年3月7日從台北台灣戲曲中心大表演廳開始，依序前往台中中山堂、日本浦安市文化會館大表演廳、台南文化中心演藝廳、高雄衛武營歌劇院等地開唱。門票於12月1日起在「年代售票系統」開賣https://share.google/t3fhAc7vU0bexnQBJ



