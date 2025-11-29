73歲楊烈震撼宣布喜訊！最擔心體力問題 感慨濱崎步上海遭停唱

記者鄭尹翔／台北報導

寶島歌王楊烈於今日（11/29）宣布啟動「自由之地」世界巡迴演唱會，在台北日新旺台樓舉辦記者會，正式揭開巡演序幕。全新演唱會將以音樂與影像交織，帶領歌迷走進他的歌曲人生，也象徵他以 73 歲之姿再次走向國際舞台。

楊烈將舉辦演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此次巡演亮點之一，是邀請到「詞神」林夕為新歌《自由路上》填詞，成為這次活動的重要話題。同時，楊烈也將與新生代台語歌姬鍾綺跨世代同台，希望透過不同世代的音樂碰撞，為歌迷帶來耳目一新的演出。

面對即將到來的巡演，楊烈坦言最擔心的就是「體力」。他透露近期持續加強訓練，包括負重走路等方式來維持最佳狀態。他說，這些努力是對演唱會的誠意，希望以最有力量的表演站上舞台。記者會上也提及近日日本歌手濱崎步與大槻真希在上海演唱會遭臨時喊停，引來外界議論。對此楊烈感慨，一場演唱會背後需要大量團隊投入，從搭建舞台到長時間準備，「一夜之間被拆掉真的很可惜」。

楊烈強調，他並非刻意評論政治，但身為台灣藝人，更感受到民主社會的珍貴。他表示台灣是一個自由的國家，希望各國藝人都能安心來台演出。主持人也在台上表示「歡迎濱崎步和大槻真希來台灣開唱」，引發現場熱烈反應。

