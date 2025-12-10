73歲洪金寶坐輪椅 洪天明揭父健康之謎

〔記者林南谷／綜合報導〕73歲香港武打巨星洪金寶日前開設抖音帳號，被指回春不少，引起議論，質疑他注射「神秘液體」，讓身體狀態回復年輕，很多影迷對謠言表示氣憤，希望洪金寶作出澄清。

港媒報導，洪金寶長子洪天明近日上好友吳家樂及鄧兆尊主持網路節目《娛樂好好玩》，他在節目中罕談爸爸洪金寶健康近況，解釋他有時不用坐輪椅原因。

洪金寶近年多次被目擊行動不便，需要撐柺杖或坐輪椅，被指健康每況愈下。對此，洪天明澄清洪金寶早年拍戲導致身體累積不少舊疾，的確有行動不便情況。至於在抖音影片中，洪金寶未坐輪椅，他表示：「因為拍片不可能坐輪椅......大家要理解，多年來工作又是動作武打戲，他又肥，所有壓力都在膝蓋，老了會不舒服才選擇坐輪椅。」要大家不用擔心。

