73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士揭「驚人內幕」：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導
73歲香港武打巨星洪金寶縱橫影壇逾60年，不過近年他的身體每況愈下，因長期對抗糖尿病加上年紀增長，多次被目擊坐輪椅或依靠枴杖代步的畫面。近日有網友在火鍋店巧遇洪金寶一家，只見他滿頭白髮，靠枴杖及旁人攙扶才得以移動，再次引發討論。如今傳出他跟李連杰都做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。
近期網路上流傳「李連杰與洪金寶因注入年輕男性血液中的微囊泡而變年輕」的說法，並指控背後可能涉及人體樣本被不當使用。不少中國網友聯想起近年中國失蹤人口顯著增加，懷疑可能與坊間傳聞的「換血」、「換器官」、「換心臟」相關，更有網友分享「小孩失聯，多半是被拐走；成年人失蹤，背後恐怕更駭人」，
中國時事網紅「大宇拍案驚奇」更透露，該做法是萃取17至21歲男性血液中的「小微囊泡」與「年輕蛋白」，注射後就能容光煥發，甚至身體整個機能，包括這個男女之間的那種，都會變得年輕化，透露這種技術被許多富豪與權貴使用，甚至「在上海就有一個專門的血液製品廠，裡邊專門搞這個微囊泡」。
更多三立新聞網報導
「叫小偉X館嫂」還傳性愛片！館長遭前員工毀滅式爆料 8大惡行曝光
懷孕6個月！37歲愛雅首公開露臉「暴肥破10公斤」 巨大孕肚曝光
料理實境秀爆意外！女星傻眼怒嗆製作單位偷懶 「衝突內幕」曝光
半年前就被鎖定！賓賓哥怒控圤智雨帶頭恐嚇勒索 檢方火速列最急件
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
媒體人脫口「螢幕前不是李連杰」 揪出2疑點籲警快調查
娛樂評論家宋祖德日前在微博發文指出，他認為近期出現在螢幕前的「李連杰」聲音、神態與過往落差極大，甚至連個性也完全不同；他認識的李連杰一向沉穩、低調，如今卻頻頻拍片露面、言談輕浮，根本不像同一個人，懷疑現在的李連杰恐怕是「複製人」或替身，更直言若是假冒者還...CTWANT ・ 5 小時前
李連杰爆換心臟續命！「最新樣貌」小粉紅全愣住
娛樂中心／楊佩怡報導62歲中國武打巨星李連杰有著「功夫皇帝」之稱，近年來雖然已淡出螢幕，日前卻因捲入「換器官風波」，再度引起網路話題。不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像「回春」一樣。雖然李連杰好友向華強太太陳嵐在直播中強調，李連杰是因頭髮染黑才看起來回春，不過他在最新影片中「幾乎0瑕疵」的樣貌再度讓小粉紅愣住了。民視 ・ 1 天前
面對死亡三次、被傳換心續命，李連杰真實心境曝光：真正的重生，是放下
功夫巨星李連杰近年再度現身，氣色紅潤、身手俐落，令網友驚呼「像換了一個人」。這位曾被外界多次傳出健康亮紅燈的影壇傳奇，如今「回春」模樣令人好奇。網上甚至出現陰謀論，指他疑似接受「移植武僧秋風心臟續命」，謠言甚囂塵上。對此，李連杰本人態度淡然，僅以一貫平靜的語氣回應：「人言可畏，還是要有自己的獨立思考。」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「心肝同步移植」將滿1年！TANK近況曝光 網嚇傻：認不出來
台灣創作歌手TANK（呂建忠）過去曾因健康問題神隱，前幾年復出時多以暴瘦虛弱體態現身，並坦言健康狀態不佳。直到今年4月，他首次公開自己2024年11月在中國完成「心臟與肝臟聯合移植手術」，如今術後將滿一年，他日前登上音樂節公開亮相，由於外貌圓潤與過去模樣相差甚遠，有網友驚呼「差點認不出來」鏡報 ・ 1 天前
李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著
「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」中時新聞網 ・ 1 天前
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
新北銀髮活力全開！ 長青運動會匯聚兩千長者動健康
記者黃秋儒／新北報導 一年一度的「新北長青運動會」今（15）日於中和錦和運動公園熱鬧…中華日報 ・ 5 小時前
藍白主導財劃法三讀通過被卓揆指惡修 侯友宜回應了
立法院由藍白主導通過財政收支劃分法三讀通過，被行政院長卓榮泰指為惡修，總預算無法依此調整，會要求憲政體制救濟，新北市長侯友宜15日參加新北市長青趣味運動會時呼籲行政院，提出財劃法行政院版本，更重要是後面的事權分配，他希望朝野坦誠、公開、透明溝通，讓財劃法能錢權相符。自由時報 ・ 8 小時前
淡江大橋工程組裝景觀燈柱 (圖)
淡江大橋工程預計115年5月通車，將強化桃園機場與新北市間交通聯結，串起淡水、八里、板橋等主要生活圈，形成完整區域交通走廊。施工人員15日趁著好天氣，在橋面上組裝景觀燈柱。中央社 ・ 6 小時前
伊爾艾朗：AI泡沫是蟑螂多白蟻少 難免有人淚流慘虧但無損經濟根基
知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，儘管全球經濟的根本系統依然完好，投資人須為個人在人工智慧（...聯合新聞網 ・ 1 天前
侯友宜報告新北115年總預算 捷運建設預算增
（中央社記者曹亞沿新北14日電）新北市長侯友宜今天報告115年新北市總預算案，歲出2612億元，較上年度成長17%。新版財劃法通過後，中央挹注款項增257億，將用於推動捷運建設等重大工程、社福教育等面向。中央社 ・ 23 小時前
正新Maxxis瑪吉斯，昆山工廠參觀與全中國第一大輪胎測試場體驗BMW原廠1、2系列配胎HP6，同場加碼VS6轎跑電車胎
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-Ju正新輪胎這個即將滿60歲台灣品牌，旗下Maxxis瑪吉斯研發的HP6輪胎，獲得了德國原廠認可的原廠配胎供應，除了1與2系列規格的前後配17~18吋之外，這款歐洲車廠認可的高性能房車、規格也從15吋開始，可見範圍之廣，也可以造福其他入門型車款車主！CarStuff 人車事 ・ 1 天前
WBC》韓國戰力大傷！道奇工具人「腳踝開刀」無法參賽
洛杉磯道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）確定將接受右腳踝手術，將缺席明年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）。韓媒報導，他早在9月便親口告知韓國隊總教練柳志炫，因傷勢必須動刀而婉拒徵召。中時新聞網 ・ 1 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐喝粿王飲料挨批扣分！天后闆妹不忍了 「1動作打臉」陶晶瑩
范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），日前暴瘦11公斤現身「天后闆妹」直播，試飲手搖飲品牌拾汣茶屋推出的「小王秘蜜粿果綠」直呼好喝，陶晶瑩（陶子）卻認為此舉恐怕有消費自己婚姻之嫌，對於形象非常扣分。事後天后闆妹坦承「那杯飲料是我給的，我承認」。10日天后闆妹更再度發文點名「桃子姐」，表示陶晶瑩唸錯自己的名字，她叫天后闆「妹」不是天后闆「咩」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
及早把關健康！ 國健署攜醫界打造血壓管理3大守護網
高血壓是常見的慢性疾病之一，為協助國人將血壓管理落實在生活中，國民健康署攜手多家醫事學（協）會共同發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，推動「健檢發現異常」、「722每日血壓監測」、到「社區安心血壓站」量血壓三大守護主軸，打造全民行動的血壓守護網絡。NOW健康 ・ 1 天前
童星變學霸！真人版「櫻桃小丸子」長大了 28歲女神驚人近況曝光
日本國民級動畫《櫻桃小丸子》於2006年推出真人化影集，當年9歲的童星森迫永依從500位競爭者中脫穎而出，飾演主角櫻桃子，劇集收視高達22.8%，讓森迫永依成為家傳戶曉的小演員。如今她已經28歲，變身氣質美女兼學霸！她13日登上日本電視台節目《DayDay.》，一現身就掀起全場驚呼，更分享自己從名校畢業，多益更考出970分高分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／顧了50年！8旬母「懂他眼神」悶死癱兒 淚：媽送你去媽祖那好嗎?
台北市81歲劉姓婦人照顧小兒麻痺的癱兒半世紀，2023年新冠肺炎期間，劉婦一家人都染疫，身心俱疲下，她深怕自己走後兒子無人照顧，經得兒子同意，親手了結了癱兒的性命。一審法官最終以「殺人罪」判處2年6個月徒刑，並建請總統予以特赦。辯護律師杜俊謙接受《三立新聞網》訪問時說，整個過程中承擔最多、最痛苦的就是劉婦，原本她打算行兇後也跟著兒子走，但親眼見兒子斷氣的震撼畫面令她崩潰，也讓她自責到今日，始終以「三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志獲自由再提謝侑芯 喊「職業沒貴賤」網：什麼意思？
娛樂中心／徐詩詠報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作卻意外猝逝，失去意識當下，同房的歌手黃明志不僅涉嫌持毒，還被驗出多種毒品反應，警方一度往謀殺罪偵辦。不過，黃明志至今堅決不認罪，強調女方的死與他無關。消息曝光後引發外界關注。黃明志後續因證據不足獲釋，今（14）日稍早他在社群平台發聲，其中一段要外界別批判網紅謝侑芯，並點出「職業是不分貴賤的」，意外掀起討論。民視 ・ 1 天前