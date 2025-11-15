73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士揭「驚人內幕」：權貴都在用

娛樂中心／綜合報導

73歲香港武打巨星洪金寶縱橫影壇逾60年，不過近年他的身體每況愈下，因長期對抗糖尿病加上年紀增長，多次被目擊坐輪椅或依靠枴杖代步的畫面。近日有網友在火鍋店巧遇洪金寶一家，只見他滿頭白髮，靠枴杖及旁人攙扶才得以移動，再次引發討論。如今傳出他跟李連杰都做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。

網路上流傳「李連杰與洪金寶因注入年輕男性血液中的微囊泡而變年輕」的說法。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

近期網路上流傳「李連杰與洪金寶因注入年輕男性血液中的微囊泡而變年輕」的說法，並指控背後可能涉及人體樣本被不當使用。不少中國網友聯想起近年中國失蹤人口顯著增加，懷疑可能與坊間傳聞的「換血」、「換器官」、「換心臟」相關，更有網友分享「小孩失聯，多半是被拐走；成年人失蹤，背後恐怕更駭人」，

中國時事網紅「大宇拍案驚奇」更透露，該做法是萃取17至21歲男性血液中的「小微囊泡」與「年輕蛋白」，注射後就能容光煥發，甚至身體整個機能，包括這個男女之間的那種，都會變得年輕化，透露這種技術被許多富豪與權貴使用，甚至「在上海就有一個專門的血液製品廠，裡邊專門搞這個微囊泡」。

