73歲洪金寶逆齡回春！疑靠「神秘液體」兒子不忍罕見曝真相

記者林汝珊／台北報導

73歲香港武打巨星洪金寶，近日開設抖音帳號，影片中他精神狀態相當好，走路也比過去敏捷，引發外界熱議，甚至有人懷疑他靠注射「神秘液體」逆齡回春。對此，洪金寶長子洪天明日前上好友吳家樂、鄧兆尊主持的網路節目《娛樂好好玩》，罕見回應此事。

洪金寶長子洪天明回應爸爸健康狀態。（圖／翻攝自YT）

洪金寶近年多次被拍到行動不便、需要拄柺杖或仰賴輪椅，外界質疑他健康每況愈下。對此，洪天明坦言，父親早年長期拍攝動作片，身上累積許多舊傷，確實行動不便。

廣告 廣告

他進一步解釋，拍攝影片需要呈現良好狀態，因此洪金寶在鏡頭前不可能坐著輪椅：「大家要理解，他多年來一直拍武打戲，加上身形較重，膝蓋壓力非常大，年紀大了自然會不舒服，所以平時才會選擇坐輪椅。」強調，父親狀態改善是因為休息、精神變好，並非外界所稱的「注射神秘液體」。

更多三立新聞網報導

跟潤娥戀愛爆紅！《暴君的廚師》李彩玟不來台了 見面會喊卡網傻眼

朱孝天「遭F4排除」自曝被退出真相 他不忍揭關鍵：羨慕嫉妒恨作祟

日本最可愛高中生出爐！16歲「制服蘿莉」奪冠 大眼甜萌爆紅

太狂！蔡依林、許光漢登大巨蛋「金唱片頒獎」同台JENNIE、CORTIS

