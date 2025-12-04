73歲湯蘭花勤保養美貌凍齡

73歲的「一代佳人」湯蘭花近年鮮少公開露面，4日難得與周丹薇、黃國倫、寇乃馨等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。眾人對於她的美貌感到不可思議，湯蘭花昨說，凍齡祕訣就是努力使用保養品，油炸、甜食都不吃，也不做侵入性醫美，只有每日用手從上到下按摩臉部，得以擁有好狀態。

湯蘭花認為，這年紀最重要就是注重健康，「冬天要常用電毯保持身體溫度，一天喝3000c.c.的水，把食物往嘴裡塞前要停頓一下，想想對身體有沒有益處，有益處才吃」。她這幾天喉嚨有些不適，看醫生後被叮嚀要多休息，其它身體狀況一切都好；她平常也會做瑜伽，從中找到適合自己的姿勢柔軟筋骨，維持身體彈性。

周丹薇最近忙排練、演出舞台劇《你的故事我的夢》，也持續進修表演課，每年都會到海外學習新的藝術知識，預計明年再開個人藝術展，生活充實。她是孟耿如的乾媽，孟的前夫黃子佼因過往持有未成年性影像等案件纏身，近期大動作發聲明跟被害人和解。周丹薇昨坦言，很久沒跟孟耿如聯繫，「我太忙了，要排戲，每周也要上漆畫課，沒有時間看新聞，但我跟耿如私下都會彼此鼓勵」。

紀寶如被問到袁惟仁（小胖）的病況，昨坦言有跟袁惟仁的二姊連絡上，「小胖老師的狀況沒有想像中那麼嚴重，就是肺發炎，住院觀察就好，請大家為他禱告」。眾人也關心袁惟仁的經濟狀況，紀寶如說，小胖有一群好友固定會幫助他，經濟上不成問題，她明年1月25日到花蓮光復鄉送愛時，屆時會順便到台東探視他。

黃國倫腎結石復發

黃國倫、寇乃馨夫妻檔熱愛傳福音，都是靠禱告度過人生難關。黃國倫曾飽受腎結石之苦，近期又復發，昨活動上，他特地秀出4顆近期從輸尿管排出的結石，證明上帝有祝福他。