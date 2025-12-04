73歲湯蘭花罕見露面！周丹薇揭孟耿如近況 曝私下互動

73歲「一代佳人」湯蘭花罕見露面。（圖／東森娛樂）





「一代佳人」湯蘭花今（4）日久違公開露面，與周丹薇、黃國倫、寇乃馨夫婦出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，已經73歲的她狀態絕佳，樣貌幾乎凍齡，她大方分享保養秘訣，笑說自己注重天然保養品，沒有施打侵入性的醫美，僅每天用手由上往下按摩臉部，並分享自身近況。

湯蘭花談及自身近況透露，近期一樣忙於工作，認為這個年紀健康是第一重要，至於自身健康狀況，她則說沒有做健康檢查，不過每天都喝3000cc的水、飲食也很清淡，平常還有在做瑜伽，因此其他狀況都還不錯，不過這幾天有些感冒喉嚨不適，聲音也略帶沙啞，但已經有看過醫生，醫生叮囑要多休息。

周丹薇談及乾女兒孟耿如近況。（圖／東森娛樂）

周丹薇今也現身力挺活動，她透露最近正忙於舞台劇《你的故事我的夢》的演出，並且每年都會到義大利學習琉璃藝術，計劃於明年展出第三次展覽，將在過完年後前往義大利上課一個月。至於乾女兒孟耿如的近況，周丹薇則坦言：「沒有聯絡，大家都很忙」，不過彼此都會私下鼓勵。

先前黃子佼與被害人全數達成和解，並在二審改判1年6個月、緩刑4年，對於判決結果，周丹薇則說，自己最近真的很忙，每週還要上漆畫課，沒有什麼時間看新聞，所以並不清楚。



