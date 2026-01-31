73歲爺爺心臟不適就醫！醫院竟告知「宮內早孕」 眾人驚呆：醫學奇蹟？

大陸中心／黃韻璇報導

中國一名73歲男子日前因為心臟不舒服，到醫院健康檢查，不料這個月29日老人看到自己的健檢報告時，報告上竟顯示老人「宮內早孕」，且還示警「不排除胚胎停育可能」，事件曝光後讓眾人驚呆，事後醫院發布道歉聲明，稱是因為工作人員把關不嚴，導致電子報告傳送錯誤。

據中國媒體《瀟湘晨報》報導，1月30日一名來自寧夏吳忠市的網友在網路上發文吐槽，透露同事的73歲爸爸1月22日因心臟不舒服，前往吳忠市人民醫院就診，完成了相關檢查後，1月29日醫院傳送了「電子檢查報告」，內容卻讓他驚呆。

73男心臟不適就醫，醫院竟告知「宮內早孕」。（圖／翻攝自微博）

從報告上的患者資訊可以看到，姓名、年齡、性別都是正確的，然而檢查項目卻是「婦科」，檢查結果顯示「宮內早孕、不排除胚胎停育可能」，且內容還詳細描述了子宮形態、妊娠囊大小等指標，離譜的結果引發家屬對醫院專業性的質疑。

1月30日吳忠市人民醫院發布道歉聲明，強調患者現場領取的「紙本報告」內容訊息完全準確，不過29日上傳「電子報告」時，因系統突發故障，加上工作人員審核把關不嚴，才導致將錯誤內容傳送給患者。院方強調，將全面排查同一時間發送的所有電子報告，並追究相關人員責任、徹底整改，防止類似事件再度發生。

對於醫院離譜的疏失，中國網友紛紛留言開酸「我還以為是醫學奇蹟呢」、「差點以為男人進化出了子宮了，白高興一場」、「如果是真的，簡直造福女性，可惜了還是做夢」、「我還以為男人終於可以懷孕了」、「發生在醫院的所有事都不奇怪」、「老來得子大喜事」。

