73歲美魔女湯蘭花拒做醫美 日灌3000c.c.水曝養生之道

湯蘭花駐顏有術。聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供



湯蘭花今（12╱4）與周丹薇、黃國倫、寇乃馨等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，73歲的她仍駐顏有術，她透露不做醫美，「我看到針就怕了，所以我只好比別人更努力，我能夠按摩的，我就盡量用自己的雙手由上往下的按，每天早晚」。

自認停不下來的湯蘭花總忍不住找事來忙，被問到保養祕訣，她笑說：「我的保養其實很簡單，當我買保養品的時候，我一定很努力的去用。」她注重保養品必須是天然的，「真的可以幫助（補充）膠原蛋白，還有皺紋能夠少一點」。

除了保養品，睡覺時湯蘭花也會使用電毯，「我覺得冬天到了，尤其年紀大的人，有時候4、5點會咳嗽更厲害，因為我們身體的溫度下降、突然冷了，所以以前我們常常會聽到5、6點特別多救護車出來」。

黃國倫（右）、寇乃馨號召200多位藝人舉辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」。聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供

最近感冒身體微恙，湯蘭花說醫生要她多喝水、多休息，「我1天喝3000c.c.，但太多事情了，真的應該要多休息」。談到養生之道，十分忌口的她自爆：「當我拿著東西要往嘴裡時，我就會停頓一下，想一想這個東西對我的腸胃、內臟有沒有好處，有好處就吃。炸的、辣的這種太重的口味我比較不選擇，我吃比較清淡的」。

此外，湯蘭花也持續運動，「我從瑜伽裡面找適合我的運動，柔軟我的筋骨、能夠把我的肌肉彈性找回來」。還不忘大力推廣：「做運動也是讓妳能夠變漂亮的一種方式。」

周丹薇（右）、葉歡。聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供

而周丹薇前陣子在《我們意外的勇氣》中飾演劉若英母親，緊接著又演出舞台劇《你的故事我的夢》，也將重拾久違的主持棒，她分享每周還會打2小時羽球，十分健康。被問是否有跟孟耿如聯絡，她坦言沒有，也因太忙了沒關注黃子佼新聞，但表示私下會跟孟耿如彼此鼓勵。

「2025聖誕文化藝術嘉年華」由黃國倫、寇乃馨號召200多位藝人及20個團體，從12月12日到14日在台北信義區新光三越香堤大道廣場登場，集結歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱聖誕氣氛。

