73歲翁衝撞待轉區1死8傷 違規黑歷史遭掀！違停釀死亡悲劇

高雄73歲陳姓男子昨連環撞，釀1死8傷。

高雄市楠梓區昨（16日）傍晚發生一起1死8傷汽車衝撞悲劇，73歲陳姓男子傍晚行經楠梓國小，先撞上一輛直行機車，再衝擊待轉區，導致一名菲律賓籍50歲林姓騎士身亡，另有8人骨折、擦挫傷，陳男今早完成筆錄後，被依過失致死、過失傷害等罪名移送，據了解，陳男過去有多筆違規紀錄。

陳男昨傍晚沿著楠梓區土庫一路行駛，德民新橋時違規右轉，先撞上林男機車，再往前衝向待轉區，正在等候號誌的7輛機車全被掃倒，造成8人分受骨折、擦挫傷是，林男則傷重送醫不治，今（17日）檢方相驗，林男因頭部外傷、腹部挫傷、內出血等，致創傷性休克死亡。

肇事陳男雖未酒駕，但事後受訪稱沒有暴衝、車速不快，警方初步調查，陳男雖合規上路。但因下橋後右轉違規，才造成連環撞；陳男今早完成筆錄後，被依過失致死、過失傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，移送過程面對媒體，他沉默不答。

據了解，陳男過去也有不少違規紀錄，其中最嚴重就屬2019年，因違停所駕駛的計程車於機車專用道上，致使後方男騎士撞上，送醫傷重不治，當時陳男被依過失致死罪嫌送辦，最終獲不起訴處分，另外，陳男過去駕駛計程車時，也曾因闖紅燈、不依號誌行駛等遭開罰。

