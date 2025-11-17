73歲老翁駕車違規右轉撞9車釀1死8傷 過失致死送辦

73歲陳姓老翁16日傍晚開車行經楠梓區的德民新橋，下橋後違規右轉，撞擊一輛直行的機車後又波及待轉區內8輛機車，其中一輛機車被卡在轎車輪下。（圖：民眾提供）

高雄市73歲陳姓老翁16日傍晚開車行經楠梓區的陸橋，下橋後違規右轉，先撞擊一輛直行的機車，再衝撞待轉區內8輛機車，造成1死8傷，檢警查出，不幸死亡的是菲律賓籍的移工，傷者當中有3人骨折，肇事駕駛今天（17日）偵訊後被依過失致死及過失傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。（溫蘭魁報導）

73歲陳姓老翁16日傍晚5點左右開車行經高雄市楠梓區土庫一路的德民新橋，下橋後違規右轉，先撞擊一輛直行的機車，再像打保齡球一樣衝撞待轉區內8輛機車，造成第一輛被撞的機車騎士傷重不治，檢警查出，死者是一名年約50歲的菲律賓籍移工，警方除了緊急聯絡家屬，也已經報請橋頭地檢署檢察官上午前往相驗。

違規右轉連撞9輛機車釀成1死8傷的73歲肇事駕駛，被警方依過失致死及過失傷害罪嫌移送偵辦。（圖：楠梓分局提供）

楠梓分局調查，肇事駕駛沒有酒駕，楠梓派出所副所長徐晨剛說，老翁17日上午已經完成筆錄，但，沒有說明為什麼違規右轉：「（記：你知道那邊不能右轉嗎？你知道那邊不能右轉嗎？）副所長：該處德民新橋下僅能直行不能右轉，該肇事駕駛違規右轉，肇事駕駛肇事後面無表情，並無其他表示。」

待轉區內8輛機車有如保齡球般遭到撞擊，現場一片狼藉。（圖：楠梓分局提供）

警方上午依過失致死及過失傷害罪嫌將陳姓駕駛移送橋頭地檢署偵辦，至於8名傷者，3名骨折的留院觀察，5名擦挫傷患者包紮後出院。