73歲肇事翁釀1死8傷！2年違規5次...被問「知道撞死人嗎」？反應超冷靜

高市楠梓區昨日發生1死8傷車禍，50歲菲籍林男遭73歲陳男違規右轉撞上不幸喪命，陳男今日上午9時，到案完成筆錄，被問「知道撞死人了嗎？」，全程靜默不語。讀者提供



高市楠梓區昨日發生1死8傷車禍，50歲菲籍林男騎車送便當返家途中遭73歲陳男違規右轉撞上，陳男失控再掃倒待轉區8部機車。林男傷重不治，妻女今（11/17）日前往殯儀館悲痛認屍；據了解，肇事陳男有5次違規紀錄，今早製作筆錄後被依過失致死、過失傷害移送，他對媒體追問全程低頭沉默。

高雄市楠梓區土庫一路昨日傍晚5時許發生死亡車禍，一輛白色自小客車先撞上一名紅色機車騎士後，車輛突然失控高速衝向待轉區，如保齡球般撞倒8輛機車，造成場面宛如大型車禍災難現場。9名傷者全數送醫，其中50歲林姓菲律賓籍男子傷勢最重，經搶救仍宣告不治。

林男生前與妻子共同在楠梓德民路、旗楠路經營東南亞餐飲與雜貨店，平時也替外籍勞工送便當；事發當天他正騎車準備回家，卻突遭死劫，由於撞擊力道猛烈，導致顱內出血，到院後傷勢惡化不幸離世；林男妻女今日上午前往殯儀館相驗，母女全程沉默、神情崩潰，令人不捨。

警方調查發現，肇事的73歲陳姓男子並無酒駕情形，但為抄捷徑回家，下橋後違規右轉釀禍，陳男曾是計程車司機，但退休2年內已有5次違規紀錄，駕駛習慣令人憂心。

陳男今日上午9時，到案完成筆錄後，被依《過失致死》與《過失傷害》移送法辦；面對媒體接連追問「知道撞死人了嗎？」「要不要道歉？」他戴著安全帽，全程低頭、不發一語，被警方押上警車。

目前警方已報請橋頭地檢署相驗死因，並調閱行車紀錄器與監視器畫面，以釐清詳細肇因與責任歸屬。

