73歲金馬影帝李修賢近況曝光 首吐當年淡出不想拍戲主因
現年73歲的資深演員李修賢1984年以《公僕》分別奪得第4屆香港電影金像獎「最佳男主角」以及台灣第21屆金馬獎「最佳男主角」雙料影帝的殊榮。他淡出演藝圈多年，最近他出現在男星沈震軒的小紅書影片中，可見他頂著一頭白髮、笑容和藹，他也首度回應當年突然不想拍戲的主因，讓小他31歲的沈震軒心有戚戚焉。
李修賢因為外型帥氣、正直，過去在電影作品中有「御用警探」封號，還捧紅黃秋生、張家輝、周星馳等人，沈震軒分享自己入行20年，但跟李修賢一比還是小巫見大巫，李修賢回憶自己是邵氏演員訓練班第一期出道，入行54年，讓沈震軒驚呼果真是偶像中的偶像，有合作機會就會偷偷學習前輩們的一舉一動。
沈震軒說，拍戲時必須眼觀四面、耳聽八方，尤其是新人時期皮要繃緊，千萬不能失誤被罵，李修賢也說，新人要是NG太多次，不斷重來，會帶給工作人員麻煩，這點在他新人時期也印象深刻。而李修賢回憶自己不想拍戲的時候大概是2000年，當時沈震軒剛出道，李修賢說：「因為我覺得整個演藝圈在改變，但他們（指新人們）還有尾巴，就在電視台還可以熬，但如果沒電視台製作，他們會根本沒收入」，眼見前途不佳，李修賢才決定淡出。
最後，李修賢直球問沈震軒：「你覺得你20幾年來，只當演員可以過活嗎？」沈震軒坦言如果是A咖、一線的明星才可以，但大多數都不是那個等級，「很多現在做我們這行業的人，好多都有不同的行業，做幾份工作」，而對於這份工作依舊有熱誠的主因是心中仍有火苗，只要沒滅還有機會燃燒，李修賢同意並不忘貼心幫沈震軒宣傳副業工作，呼籲大家可以多到沈震軒的健身房消費支持。
