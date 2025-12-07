73歲阿公載孫赴國考 自撞雙亡

台東七十三歲李姓阿公七日清晨駕車載著二十九歲孫子到市區參加國考，不明原因自撞路旁電箱，兩人送醫均宣告仍不治。（台東縣警察局提供／中央社）

本報綜合報導

台東七十三歲李姓阿公七日清晨開自小客車載著二十九歲孫子到市區參加國考，行經台十一線一一六點四公里處時不明原因自撞路旁電箱，車頭全毀，兩人受困車內ＯＨＣＡ，經救出送醫仍不治，詳細肇因警方調查釐清。

台東縣警察局成功分局表示，上午七時許獲報，派員到現救援，發現整輛車的車頭全毀，車體扭曲變形，駕駛跟乘客都被夾在車裡昏迷不醒，乘客的雙腳還被卡住，消防員緊急破門、放倒椅背並利用長背板將其拉出，送衛生福利部台東醫院成功分院搶救，兩人仍不治身亡。

警方初步了解，李姓男子駕駛自小客車由北向南行駛，車上載著要到台東市參加公務人員特種考試的孫子，行經成功鎮麒麟路段時，不明原因右偏撞擊路旁電箱，發出巨大聲響，附近居民嚇得出來查看，並趕緊報案。

據了解，二十九歲孫子是鎮公所約聘人員，回鄉服務是為了就近照顧阿公、阿嬤，因想轉為正式人員，所以昨天去應考地方特考，阿公則是公所退休清潔隊員，昨傳出不幸消息，公所熟識同事都難過惋惜。