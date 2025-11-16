73歲阿基師大秀「炒飯神技」 玖壹壹〈愛的總鋪師〉助攻嗨炸

「玖壹壹南北貳路音樂節2025」15、16日在台中開唱。KKLIVE、混血兒娛樂提供

「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年，再度號召南北粉絲齊聚台中水湳中央公園，於11月15、16日舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」。活動首日吸引超過5萬人到場，預估兩日總觀眾將突破10萬人，玖壹壹感動說：「謝謝大家陪我們走了16年！」在萬人見證下開啟這場年度最強派對。

首日嘉賓陣容豪華，金曲歌王蕭煌奇與李炳輝驚喜現身，合體帶來〈輝煌旅行社〉，引發全場熱烈歡呼。女團GENBLUE幻藍小熊火力全開，以〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉等7首千萬點閱金曲震撼舞台，唱跳魅力全面引爆。婁峻碩也帥氣登場，接連演唱〈Never Land〉、〈你給我等著〉等多人熟悉的夯曲，掀起全場尖叫熱潮。

玖壹壹作為首夜壓軸，以迷彩造型帥氣登場，開場連轟〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈哥哥帶上我〉、〈來個蹦蹦〉瞬間把現場氣氛推到沸點，打造名副其實的「天下第一派對」。健志面對滿坑滿谷的觀眾直呼：「有沒有下午就來的？有沒有明天也會來的？白天熱、晚上涼，我們就把氣氛炒起來，讓你們多留一點汗！」

首組嘉賓就以強大火力震撼全場，電音教父DJ羅百吉與老婆寶貝攜手登場，〈superman〉、〈那一夜〉、〈使勁搖〉讓現場宛如變身為全台最大夜店，標誌曲目〈癡情男子漢〉更被打造出電力滿滿的新版本。健志興奮表示：「羅百吉真的是我們從小聽到大的偶像！」接著人氣組合草屯囝仔登場，與玖壹壹合唱〈少年家〉、〈愛我你會死2018〉，草屯囝仔阿倉分享，自己前一天才完成從日月潭到合歡山的超過230公里極限鐵人挑戰，在僅睡兩小時後仍精神滿滿趕來彩排，敬業精神令人佩服。

玖壹壹飆唱近30首歌，健志對粉絲告白：「因為你們來，才讓禮拜六這個夜晚那麼熱鬧，也希望這場活動可以讓世界都看見！」安可橋段出現彩蛋影片，由廚神阿基師獻出北部客家炒飯，再搭配〈愛的總鋪師〉相當逗趣，最後全場大聲唱和〈明天再擱來〉劃下完美句點，更加碼釋放超狂煙火作為夜晚完美點綴。

