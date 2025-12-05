73歲阿嬤賣鹹粥籌旅費 盼跨境詐騙孫能平安歸

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣伸港鄉一名73歲阿嬤靠賣鹹粥拉拔唯一孫子長大，去年3月孫子黃姓男子出門後下落不明，家屬原以為他赴泰國，直到今年才確認他在中國從事跨境詐騙遭逮。前天，包括黃男在內的10名涉案民眾透過小三通遣返金門，黃男亦在其中。

彰化縣議員賴清美探望伸港鹹粥阿嬤，阿嬤也準備烘爐和豬腳麵線要幫孫子「過運」。（縣議員賴清美提供）

大陸公安3日將10名在柬埔寨詐騙集團犯案、並已在對岸服刑期滿的台籍人士，在未事前通知我方情況下，以小三通管道遺送回金門，去年3月初，突然跟阿嬤說要跟朋友出門，卻從此失聯的「鹹粥嬤」20歲黃姓孫子，被證實是其中1員。

鹹粥嬤近2年來天還未亮就在伸港鄉彰新路7段的家門口擺攤賣起鹹粥，希望能籌足旅費，讓她能順利搭機飛抵中國探望孫子。但阿嬤稱自己身體不是很好，走路也不方便，希望就算自己真的無法去，也能拜託親戚前往。

彰化縣議員賴清美今（5）日清晨前往阿嬤家時，阿嬤表示，前天已接到人在金門警局的孫子打電話給她，因缺錢買機票和付住宿費，無法馬上回家，現人住在金門飯店中，昨天已請孫子的同學先匯2萬元給孫子，只等孫子收到錢、買到機票，就能返家。

由於傳統習俗會準備烘爐和豬腳麵線「過運」、祈求未來一切順利、平安，一心盼著孫子平安回家的「鹹粥嬤」說，聽到孫子的聲音很開心，她已準備好了烘爐，她本身茹素，仍到市場買了豬腳麵線，只等孫子回家時去霉運。

賴清美表示，黃男回家後，會向黃男了解是被騙還是詐騙集團的成員，也會勸他洗心革面、重新開始，黃男還很年輕，阿嬤又那麼大歲數了，希望黃男再回去就學或是找個正正當當的工作，才是長久之計，也才不會讓阿嬤擔心，她也強調，不管黃男能否聽得進勸告，她都一定要把道理講給他聽。

10名台籍人士中有1人是由彰化地方檢察署發布通緝，彰化地檢署表示，黃姓男被告先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到而遭通緝，昨天由檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷通緝，但諭知限制住居，並限制出境、出海。